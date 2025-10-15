Matías Prats, premio extraordinario Antena de Oro 2025 por su "rigor y proximidad" con el espectador

El periodista de Antena 3 Matías Prats ha sido reconocido con la Antena Extraordinaria de la 52º Edición de los Premios Antena de Oro, por su "rigor y proximidad con el espectador, sus bodas de oro con la profesión y sus 10.000 informativos".

Así lo ha dado a conocer la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que falla los ganadores y que también ha premiado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por "facilitar la labor periodística e impulsar el diálogo entre prensa, sociedad y administraciones públicas".

En esta edición han sido premiados con Antena de Radio Fernando Martín por "su trayectoria de más de tres décadas en Radio Nacional de España (RNE), al frente de algunos de los principales espacios informativos de la cadena y su compromiso con la información pública"; y Julián Garvín, por su "destacada labor como director de Comunicación e Informativos del Grupo KISS Media y coordinador general de la cadena".

En la cadena COPE, el premiado ha sido Fernando de Haro, por su "rigor informativo y estilo inconfundible" al frente de 'La Mañana del Fin de Semana'; y en la Cadena SER, Nacho Ares, por su "labor divulgativa" al frente del programa 'SER Historia', "acercando el conocimiento histórico a la audiencia".

Además, el jurado ha concedido la Antena de Radio a Rafa Latorre, por su "rigor periodístico y su labor" al frente del programa 'La Brújula' de Onda Cero; y Rosana Laviada, por su "labor profesional" como subdirectora del programa 'Es la Mañana de Federico' de esRadio y su aportación a la información de actualidad.

'El Marcapáginas' en su 25º Aniversario, dirigido por David Felipe Arranz, también ha sido galardonado. "Un espacio, emitido actualmente por Radio Intereconomía, que se ha consolidado como un referente del periodismo cultural", ha señalado el jurado.

La Antena de Radio Digital ha ido a parara a 'Llena de Vida: La España Vaciada' , dirigido por Javier López, en ClickRadioTV, por" su trabajo al frente de un proyecto que pone en valor el medio rural, dando voz a sus protagonistas".

Respecto a la Antena de Televisión, el jurado ha premiado a Nieves Álvarez, por su "profesionalidad" al frente del programa 'Flash Moda' de TVE, "acercando al espectador al mundo de la moda"; y a Susana Griso, por su labor al frente de 'Espejo Público' de Antena 3, "manteniendo un compromiso constante con la información y la actualidad".

La Antena de Televisión también ha recaído en Diego Losada, por su labor informativa en 'Noticias Cuatro', "combinando rigor periodístico y cercanía con la audiencia"; y en Sandra Barneda, por su trayectoria en diferentes formatos de Mediaset, destacando su "cercanía y versatilidad" en el medio.

Josep Pedrerol, por su labor al frente de 'Jugones' en laSexta, espacio "referente del periodismo deportivo televisivo en España"; y Antonio Jiménez, por sus doce años al frente de 'El Cascabel' de Trece, "consolidado bajo su dirección como un referente del análisis y la actualidad nocturna en televisión" también han sido premiados en esta categoría.

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha avanzado que la gala de entrega de los galardones estará presentada por la periodista y presentadora de RTVE Ana Belén Roy y se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Casino de Aranjuez (Madrid).