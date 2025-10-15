La luz, el ritmo y el volumen de Eusebio Sempere se hacen danza en Castelló

El arte de Eusebio Sempere (Onil, 1923–1985) no se conforma con ser mirado: exige ser sentido. Su búsqueda de una «belleza móvil», construida a partir de la luz, el ritmo y la geometría, ha trascendido el tiempo y los soportes. Quizás por eso Asun Noales, directora de la compañía OtraDanza, decidió trasladar su universo plástico al territorio del cuerpo. El resultado es Sempere, un viaje abstracto y poético que llega este 17 de octubre al Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló, dentro de la programación de otoño del espacio universitario.

La propuesta —galardonada con el Premio al Mejor Espectáculo de Danza en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas y con tres nominaciones a los Premios Max— nace como una producción del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y el Ayuntamiento de Alicante, concebida para conmemorar el centenario del nacimiento del artista.

La modernidad como partitura de movimiento

Movimiento, luz, vibración y dinamismo. Son las palabras con las que la propia compañía define esta creación, que se aproxima a Sempere no desde la biografía, sino desde la resonancia sensorial de su obra.

Asun Noales reinterpreta el arte del pintor alicantino en esta pieza de danza. / Germán Antón

La coreografía convierte los principios del arte cinético en una experiencia escénica donde el espectador es también partícipe del juego óptico. El cuerpo de los intérpretes —ocho en escena— se transforma en materia escultórica, desplazándose con precisión matemática y sensibilidad pictórica entre haces de luz que evocan las tramas, relieves y vibraciones visuales tan características del artista alicantino.

«Noales atraviesa el concepto estético, espacial y lumínico de Sempere para llevarlo al mundo físico y poético de sus creaciones», explica el equipo de OtraDanza, que ha trabajado directamente con los archivos del MACA para construir una partitura de movimiento inspirada en las propias obras del artista.

El resultado es un espectáculo de geometría viva, donde la luz se comporta como un elemento coreográfico más, creando ilusiones ópticas, sombras y destellos que reconfiguran constantemente la percepción del espacio.

Del plano al cuerpo: la traducción de la mirada

Eusebio Sempere fue pionero del arte óptico y cinético en España. Formado en París en los años cincuenta, entró en contacto con el constructivismo y el Op-Art, dialogando con figuras como Vasarely o Chillida. De esa etapa nacieron sus célebres relieves luminosos móviles, piezas que incorporaban motores y bombillas para explorar la vibración de la luz sobre superficies metálicas.

Asun Noales recoge ese legado y lo lleva a la escena con una sensibilidad contemporánea. Si Sempere trabajaba con hierro y vidrio, Noales lo hace con cuerpos y respiraciones; si él componía mediante líneas y reflejos, ella lo hace a través de repeticiones, ecos y ritmos que atraviesan el espacio con la misma obsesión por el equilibrio y la pureza formal.

El Paranimf de la Universitat Jaume I acogerá una de las obras de danza más reconocidas de los últimos años. / Germán Antón

El compositor Jorge da Rocha firma la banda sonora, una estructura sonora minimalista y envolvente que acompaña la transformación del espacio en una instalación viva. El volumen y la plasticidad del movimiento se conjugan con una puesta en escena limpia, sutil y casi científica, en la que cada gesto parece obedecer a una ecuación invisible.

Patrimonio, revisión y vigencia

Sempere no solo es un homenaje al artista alicantino, sino también una relectura del patrimonio artístico valenciano. En palabras de la compañía, la obra «pretende fomentar la creación de nuevos productos artísticos inspirados en la obra de artistas contemporáneos españoles», tejiendo un puente entre la tradición plástica y la experimentación escénica.

El espectáculo confirma el interés de Asun Noales por convertir la danza contemporánea en una herramienta de mediación cultural, capaz de dialogar con otras disciplinas —la arquitectura, la escultura, la música o la luz— para ampliar los límites de la percepción. Su trabajo, preciso y poético, invita a contemplar cómo la modernidad de Sempere sigue viva, vibrando en cada desplazamiento, en cada sombra, en cada destello que atraviesa el escenario.

El arte cinético de Sempere 'revive' en esta nueva puesta en escena en clave de danza. / Germán Antón

«La danza es la activadora de una experiencia cinética, visual y espacial», resume Noales. Y lo que propone Sempere es exactamente eso: una inmersión sensorial en el arte, una experiencia donde la abstracción se hace cuerpo.

En un tiempo donde lo efímero parece dominar, Sempere recuerda que la belleza —como la luz— necesita del movimiento para existir. Desde su quietud vibrante, el artista alicantino sigue generando ondas. Y esta vez, esas ondas llegan a Castellón convertidas en danza.