Un artista de Castellón a la conquista de Inglaterra con una acuarela de Lledó
Un reconocido diseñador de la capital de la Plana participará en el prestigioso Internacional Watercolour Masters 2026
Entre los campos de Shropshire, en el corazón de Inglaterra, se alza Lilleshall Hall, una imponente mansión neoclásica construida en 1829 por orden de la condesa de Sutherland. Con jardines que rivalizan con los de los palacios reales y unas puertas doradas idénticas a las de Buckingham, la residencia fue durante siglos símbolo de poder aristocrático antes de convertirse, tras la Segunda Guerra Mundial, en un centro nacional del arte y el deporte británicos. Hoy, sus muros acogen algunos de los encuentros creativos más prestigiosos del Reino Unido.
Uno de ellos es el International Watercolour Masters 2026 (IWM), un evento bienal que reúne a los mejores pintores de acuarela del mundo. El certamen, considerado una de las cumbres de esta técnica, selecciona únicamente 200 obras entre miles de propuestas enviadas por artistas de todos los continentes. El tema es libre, pero la exigencia técnica es máxima: el formato no puede superar los 38 x 51 centímetros.
200 maestros de la acuarela
En la edición de 2026, el jurado internacional evaluó 2.275 trabajos procedentes de 68 países. Entre ellos, una acuarela que retrata la luz y la serenidad de un paisaje castellonense logró abrirse paso entre las 400 preseleccionadas hasta situarse entre las 200 que formarán parte de la exposición final. Su autor es el diseñador y artista Álvaro Bautista, que el pasado 30 de septiembre recibió la comunicación oficial de su elección junto al certificado que lo acredita como uno de los Maestros Internacionales de la Acuarela 2026.
Un lugar icónico
La obra elegida, titulada Vista de Lledó, rinde homenaje a uno de los lugares más emblemáticos de Castelló como es la Basílica donde cada año se le rinde pleitesía a la Mare de Déu. Bautista exhibirá su pieza en Lilleshall Hall del 13 al 22 de mayo de 2026, llevando consigo un pedazo del paisaje mediterráneo y castellonense a la campiña inglesa. «Como artista de Castelló, es una satisfacción compartir esta grata noticia», afirmó el creador tras conocer su selección.
Suscríbete para seguir leyendo
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Nuevo atropello grave en Castellón: una furgoneta arrolla a un peatón
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- ¿Cuándo dejará de llover en Castellón?
- Un bar, afectado por las lluvias en Betxí: 'Desde la reforma de la avenida cuando llueve mucho nos sale agua de los desagües
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Fallece a los 49 años Silvia Marty, exatleta del Playas de Castellón