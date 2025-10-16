Un artista de Castellón a la conquista de Inglaterra con una acuarela de Lledó

Entre los campos de Shropshire, en el corazón de Inglaterra, se alza Lilleshall Hall, una imponente mansión neoclásica construida en 1829 por orden de la condesa de Sutherland. Con jardines que rivalizan con los de los palacios reales y unas puertas doradas idénticas a las de Buckingham, la residencia fue durante siglos símbolo de poder aristocrático antes de convertirse, tras la Segunda Guerra Mundial, en un centro nacional del arte y el deporte británicos. Hoy, sus muros acogen algunos de los encuentros creativos más prestigiosos del Reino Unido.

Uno de ellos es el International Watercolour Masters 2026 (IWM), un evento bienal que reúne a los mejores pintores de acuarela del mundo. El certamen, considerado una de las cumbres de esta técnica, selecciona únicamente 200 obras entre miles de propuestas enviadas por artistas de todos los continentes. El tema es libre, pero la exigencia técnica es máxima: el formato no puede superar los 38 x 51 centímetros.

Imagen de Lileshall Hall, en Inglaterra, donde tendrá lugar la exposición International Watercolour Masters 2026. / MEDITERRÁNEO

200 maestros de la acuarela

En la edición de 2026, el jurado internacional evaluó 2.275 trabajos procedentes de 68 países. Entre ellos, una acuarela que retrata la luz y la serenidad de un paisaje castellonense logró abrirse paso entre las 400 preseleccionadas hasta situarse entre las 200 que formarán parte de la exposición final. Su autor es el diseñador y artista Álvaro Bautista, que el pasado 30 de septiembre recibió la comunicación oficial de su elección junto al certificado que lo acredita como uno de los Maestros Internacionales de la Acuarela 2026.

Un lugar icónico

La obra elegida, titulada Vista de Lledó, rinde homenaje a uno de los lugares más emblemáticos de Castelló como es la Basílica donde cada año se le rinde pleitesía a la Mare de Déu. Bautista exhibirá su pieza en Lilleshall Hall del 13 al 22 de mayo de 2026, llevando consigo un pedazo del paisaje mediterráneo y castellonense a la campiña inglesa. «Como artista de Castelló, es una satisfacción compartir esta grata noticia», afirmó el creador tras conocer su selección.