Tres pallassos, una cuina i mil riures: així comença la temporada al Palau de Congressos de Peníscola
La companyia de Patrícia Pardo obri el nou cicle cultural de l’Institut Valencià de Cultura el dissabte 18 d’octubre a les 19.00 hores
El Palau de Congressos de Peníscola torna a omplir-se de cultura amb l’inici de la nova temporada de l’Institut Valencià de Cultura (IVC). El tret d’eixida serà aquest dissabte 18 d’octubre, a les 19.00 hores, amb l’estrena de Cuina!, una proposta escènica singular on el clown, les acrobàcies i la cuina en viu es barregen per convidar a la reflexió des de l’humor.
Sobre l’escenari, Eva Zapico, Hèctor Rodríguez i Patrícia Pardo donen vida a tres pallassos que s’enfronten al dilema de cuinar o no fer-ho, després de descobrir com la indústria dels edulcorants ha alterat la seua percepció del sabor i la seua capacitat crítica. La peça, fidel a l’estil de la creadora valenciana Patrícia Pardo, combina el llenguatge circense amb la denúncia social, buscant provocar tant el riure com la reflexió.
«Cuina! convida a assaborir la rebel·lia i a pensar què hi ha darrere del que consumim», expliquen des de la companyia.
Arts escèniques i cinema
L’estrena de Cuina! marca l’inici d’una temporada diversa i multidisciplinària al Palau de Congressos de Peníscola, que durant l’últim trimestre de 2025 combinarà arts escèniques, cinema i música.
Entre les pròximes propostes figuren les obres Cuatro días, cuatro noches i Maleïdes dames, juntament amb una cuidada selecció cinematogràfica amb títols com Sirat, Diamanti, Condenados o Reading Lolita in Tehran.
A més, el recinte acollirà diversos concerts en col·laboració amb l’Ajuntament de Peníscola i actuacions impulsades per altres entitats. Una de les cites més esperades serà el musical familiar Pinocho, programat per al diumenge 26 d’octubre.
Una tardor per gaudir
Amb aquesta programació, el Palau de Congressos de Peníscola consolida el seu paper com un dels principals espais culturals del nord de la Comunitat Valenciana, oferint espectacles contemporanis, cinema d’autor i activitats per a tots els públics.
Entrades disponibles a taquilla i a la web oficial de l’Institut Valencià de Cultura.
