El fenómeno de La Fúmiga se desborda: el doblete "sold out" más rápido del Roig Arena

El fenómeno de La Fúmiga parece no tocar techo de cara a su despedida. Apenas una semana después de agotar las 18.000 entradas que había sacado a la venta para el primero de sus conciertos en el Roig Arena en octubre de 2026, la banda de Alzira ha vuelto a batir récords y ha agotado todo el papel para su segunda cita en el nuevo recinto multiusos de València. Ningún otro artista programado en este espacio ha hecho dos "sold outs" tan rápido como los valencianos.

Las entradas para el recital del 30 de octubre se han puesto este viernes a las 15 horas y en apenas unos minutos ya no quedaban. Y lo mismo ha ocurrido con los dos conciertos programados ese mes para el auditorio del Palau Sant Jordi, con una capacidad de unas 5.000 localidades.

Entre las cuatro citas -las dos de València y las dos de Barcelona- La Fúmiga ha vendido 45.954 entradas. Fuentes cercanas a la banda aseguran que, pese al éxito, no habrá una tercera cita en el Roig Arena.

"Que no quede nadie sin decirnos adiós"

"Es el mejor regalo que podía hacernos el mejor público de la historia, nuestra mejor familia", ha dicho Artur Martínez, cantante de La Fúmiga, minutos después de que se cerraran las taquillas virtuales para sus conciertos de despedida. "Quiero insistir en que nosotros no somos los protagonistas de esto -ha señalado a continuación-. Siempre lo hemos sentido como una familia enorme, mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Y ahora nos damos cuenta de hasta dónde llega".

Martínez, que se encontraba este viernes con la banda en Bruselas, donde La Fúmiga participará en un concierto de homenaje a Estellés, ha subrayado que en apenas 25 minutos se han agotado todas las entradas, "y aun así tenemos la sensación de que podríamos haber sido muchos más". "Por eso -ha anunciado-, queremos encontrar la manera de que esta primavera y este verano podamos despedirnos de todos los lugares donde hemos sido felices, y que no quede ni una sola persona sin poder decirnos adiós".

"Estamos felices, pletóricos, orgullosos de todo lo que ha hecho una simple charanga de amigos", ha concluido.

Celebración y homenaje

Fue el pasado 7 de octubre cuando La Fúmiga anunció, a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales, que en octubre de 2026 daría fin a su carrera con dos conciertos en el Sant Jordi Club de Barcelona (el 17 de octubre) y en el Roig Arena de València (el 31). Debido a la enorme acogida que tuvieron estas dos citas cuando salieron las entradas a la venta, la banda decidió la pasada semana anunciar otros dos conciertos de despedida en ambos recintos, aunque antes, durante la primavera y el verano del próximo años, ofrecerán una gira de despedida por municipios y festivales.

Ya entonces el grupo anunció que sus últimos directos serán "especiales y únicos, llenos de sorpresas que se darán a conocer más adelante", con colaboraciones de otros artistas. "Serán una celebración y, al mismo tiempo, un homenaje a la música popular del País Valencià -ha señalado la promotora del grupo, Pro21 Cultural, en un comunicado-, la que nace en las calles, con charangas y pasacalles; la de las sociedades musicales y las bandas, vertebradoras de un tejido social, festivo y cultural incomparable".

"Visualicé los conciertos el día que fui al Roig Arena y me senté en el último asiento de la última grada -explicaba Artur Martínez en una entrevista a Levante-EMV-. Tengo mucho miedo de no saber controlar las emociones. Me da escalofrío pensar en ese sitio con 18.000 personas cantando nuestras canciones. No me considero ambicioso, pero mi objetivo es llenar el espacio de conciertos más grande de España cantando en valenciano".

Desde la charanga

Formados en el seno de la Societat Musical d'Alzira en 2012 como una charanga que fue evolucionando hacia sonoridades pop, y con tres álbumes y un EP en el mercado, La Fúmiga ha anunciado su separación tras una extensa gira que les ha llevado a decenas de municipios valencianos, de Cataluña y de las Islas Baleares en los últimos meses. "El grupo se despedirá definitivamente en su momento más dulce y de mayor popularidad. Después de haber actuado en los principales festivales y ciudades del país, con estas dos citas quiere decir adiós en dos escenarios muy relevantes y significativos", señala el comunicado.

"Se acaba, primero, porque un día decidimos que lo único que íbamos a preparar en nuestra carrera iba a ser el final -explicaba Artur Martínez a este periódico-. Comenzamos haciendo canciones sin saber hacer canciones, a preparar directos sin saber preparar directos, nos profesionalizamos en la música sin dejar nuestros trabajos… Así que en 2022 empezamos a pensar en ponerle un final a esto y que fuera el mejor final para esta historia. Por mil motivos, como el miedo a que acabara estropeándose algo tan bonito en un grupo de amigos como ha sido La Fúmiga. Sería nuestra máxima derrota y daría igual los millones de reproducciones o de público. Soñábamos con un final en un lugar que fuera en el País Valencià, dándonos un abrazo enorme y diciendo ¡‘qué guapo ha estado todo esto’!

La Fúmiga ha destacado en los últimos años por sus directos con un espectáculo que reivindica los instrumentos de viento y una conexión con el público basada en la empatía y la sencillez. "Con once músicos sobre el escenario y una energía inagotable, La Fúmiga ha sabido unir la tradición de banda valenciana con nuevas sonoridades urbanas y festivas, siempre con el valenciano como lengua de expresión y con la defensa de los derechos humanos, los valores feministas, antifascistas y la diversidad como bandera", destaca Pro 21.

Mediterrànea

El 2017 marcó un punto de inflexión con su canción más popular, "Mediterrànea", producida por Mark Dasousa, con la que obtuvieron un disco de oro, y que simboliza el paso definitivo de charanga a banda de referencia.

El álbum Espremedors (2019) recoge ese impulso con premios y reconocimientos; el EP Pròxima parada (2020), con Havia de passar —también disco de oro—, se convierte en refugio de esperanza durante la pandemia; Fotosíntesi (2021) consolida su madurez artística y los catapulta; y Tot està per fer (2024), con colaboraciones de Figa Flawas, Ginestà, Naina o The Tyets, confirma su condición de referentes de la escena musical en valenciano.