Imaginària 2025 se despide con la mirada experimental de Laura San Segundo

Castelló se detiene este fin de semana un instante frente a la fotografía. Y lo hace de la mano de Laura San Segundo, que cierra la presente edición del festival Imaginària con un taller que no promete técnicas, sino puertas. Construir las imágenes (que tiene lugar los días 18 y 19 de octubre en la Llotja del Cànem), se presenta como un laboratorio de intuición, una invitación a descubrir cómo una idea se convierte en luz, color y sombra. Este 17 de octubre, la artista ofrece la charla La forma de las ideas, y quienes asistan comprenderán que mirar no es ver, sino pensar.

San Segundo parte de una premisa sencilla y subversiva: la fotografía no refleja, construye. Cada imagen es un lenguaje cifrado, un puente entre lo que fue, lo que será y lo que sentimos. En su exposición, mostró cómo los proyectos personales y encargos comerciales se cruzan en un terreno común: la idea como núcleo y la forma como consecuencia. Una ventana abierta al pensamiento visual, donde la imagen deja de ser un testigo para convertirse en un interlocutor.

Una de las imágenes que forma parte del proyecto artístico de Laura San Segundo. / Laura San Segundo / Alejandr­a Cinque

El taller propone un viaje práctico al corazón de este pensamiento. Con aforo reducido, San Segundo guiará a cada participante en ejercicios que combinan intuición y estrategia, poesía y análisis. Más que enseñar, mostrará cómo ella misma se enfrenta a cada proyecto: un equilibrio entre riesgo y control, entre la percepción inmediata y la contemplación profunda. Aprender a mirar, nos recuerda, es aprender a pensar, y aprender a construir imágenes, es aprender a sostener ideas.

Metodología

Su trayectoria lo confirma. Nacida en Alcalá de Henares en 1990, licenciada en Bellas Artes y formada en Londres, completó su máster en Fotografía de Autor con una beca que marcó su camino. Desde entonces, ha transitado entre residencias en París, Reikiavik y Tokio, colaboraciones con Alejandría Cinque y premios como el Fotolibro <40 y la nominación a FUTURES Photography. Sus series —El recinto circular, One can only give examples of it, Las hijas de Minerva— son mapas de lo invisible: ecos de la memoria, huellas de lo apenas perceptible, juegos de luz que hacen pensar y sentir al mismo tiempo.

Lo que distingue a San Segundo es su método: lúdico, intuitivo, preciso. Cada gesto, cada composición, cada color, funciona como un código. La cotidianidad se vuelve extraña y la imagen adquiere capas de significado que no siempre buscan explicar, sino sugerir, provocar, abrir espacios interiores. Sus fotografías son laboratorios de conciencia donde la mente y la cámara se encuentran, donde lo personal y lo conceptual se cruzan sin perder su misterio.

Terreno de imaginación

Imaginària ofrece así algo más que un taller: una experiencia que recuerda que la fotografía no es un espejo, sino un mundo que se construye. Así, la Llotja del Cànem se transformará en un espacio donde cada ejercicio es una pregunta, cada mirada un descubrimiento, y cada imagen, un terreno abierto a la imaginación.