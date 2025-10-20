Almassora fa història amb el rècord de 1.266 curtmetratges inscrits en el seu Festival ALMA
El certamen, que se celebrarà del 10 al 15 de novembre a la Casa de la Cultura, atorgarà l'ALMA d’Or a l’actor Gorka Otxoa, conegut per la sèrie 'Machos alfa'
El Festival Internacional de Curtmetratges d’Almassora, ALMA, continua creixent i projectant el nom de la localitat més enllà de les seues fronteres. En la seua setena edició, el certamen ha rebut 1.266 produccions procedents de quasi cinquanta països, una xifra rècord que consolida el festival com un referent dins del panorama audiovisual internacional.
El regidor de Cultura, Vicent Blay Casino, i el director del festival, Sergi González, han presentat els detalls d’una edició que combina qualitat, diversitat i talent emergent, i que tindrà lloc del 10 al 15 de novembre a la Casa de la Cultura.
«Rebre 1.266 treballs de quasi 50 països és una mostra clara que Almassora s’ha fet un lloc en el mapa cultural internacional», destaca Blay, qui posa en valor «l’esforç conjunt de l’organització, els patrocinadors i les institucions per situar el festival en el lloc que mereix».
Una setmana de cinema i emocions
Les projeccions de la Secció Oficial començaran el dimarts 11 de novembre i oferiran una selecció de 30 curtmetratges que es podran veure a les 21.30 hores a la Casa de la Cultura. L’entrada serà lliure i gratuïta, i a més, durant tota la setmana, el festival oferirà sessions especials per als centres educatius, amb l’objectiu d’acostar el llenguatge audiovisual al públic més jove.
L’ALMA d'Or per a Gorka Otxoa
El plat fort del festival arribarà el dissabte 15 de novembre amb la gala de clausura, on es lliurarà l’ALMA d’Or, el màxim reconeixement del certamen. En esta ocasió, el guardó serà per a Gorka Otxoa, actor conegut pel seu paper de Santi en la sèrie Machos alfa, i amb una trajectòria consolidada en televisió, teatre i cinema.
«És un honor poder comptar amb un actor tan estimat pel públic com Gorka Otxoa», ha assegurat el director Sergi González, qui ha agraït a l’Ajuntament d’Almassora «la seua aposta decidida per la cultura i pel format curt com a expressió artística».
Noves categories i més suport institucional
El festival incorpora enguany una novetat destacada: el Premi CEU Valors, patrocinat per la Universitat CEU Cardenal Herrera, que se suma a les categories ja consolidades de Millor Curtmetratge, Premi del Públic, Millor Actriu i Millor Actor. Este nou reconeixement vol impulsar produccions amb missatge social o ètic, d’acord amb els valors de la institució col·laboradora.
El regidor de Cultura ha tancat la presentació agraint «el treball incansable de Sergi González i el suport dels patrocinadors i entitats col·laboradores que fan possible que ALMA continue creixent any rere any».
Amb esta edició, Almassora reafirma la seua vocació de pont entre creadors i espectadors, i es consolida com una plataforma internacional per al curtmetratge que combina passió, talent i compromís cultural.
