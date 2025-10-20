Las bandas de Castellón arrasan en el Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana 2025

Las bandas de la provincia de Castellón firmaron una actuación sobresaliente en el 45º Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana, celebrado los días 18 y 19 de octubre en el Palau de les Arts de València.

La Unión Artística Musical de Navajas se proclamó vencedora en la cuarta sección con el Primer Premio y Mención de Honor, mientras que la Unión Musical de Soneja hizo lo propio en la segunda sección, alcanzando la máxima puntuación del certamen con 369,75 puntos.

La Vall d’Uixó también tuvo doble presencia: la Unió Musical Vallduxense consiguió el Segundo Premio en la tercera sección y el Centro Instructivo de Arte y Cultura (CIAC) cerró el concurso con el Primer Premio y Mención de Honor en la primera sección.

Organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) con la colaboración de la FSMCV y el Palau de les Arts, el certamen reunió a las doce bandas ganadoras de los concursos provinciales, consolidándose como la gran cita de la música bandística valenciana.