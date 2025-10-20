Així sona el futur de la música a Castelló: els estudiants del Conservatori actuen a l’Auditori
L'alumnat del centre Salvador Seguí oferirà actuacions prèvies als concerts que programa l'IVC
N. Cruz
L’Institut Valencià de Cultura (IVC) i el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló reforcen, per segon any consecutiu, la seua col·laboració amb una iniciativa que uneix formació i experiència escènica per al jovent. Grups d’estudiants del centre, sota la coordinació del seu professorat, interpreten un breu repertori en directe per donar la benvinguda al públic abans dels concerts de música clàssica programats a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.
La proposta, nascuda la primavera passada, vol oferir als futurs professionals un primer contacte amb el context real de l’escenari. La delegada territorial de l’IVC a Castelló, Núria Felip, destaca «la gran oportunitat que suposa per als joves músics incorporar noves experiències formatives en un entorn professional i amb l’al·licient de tocar davant el públic de l’Auditori».
Obrir l'Auditori als més joves
Felip remarca, a més, que per a l’Institut Valencià de Cultura «és essencial obrir l’Auditori a la joventut, no sols com a sala de concerts, sinó també com a espai formatiu. La col·laboració amb el Conservatori representa un repte addicional en la formació d’aquests músics que, segurament, formaran part en un futur pròxim de les orquestres que actuaran en aquest mateix escenari».
Per la seua banda, el director del Conservatori, Víctor Campos, subratlla «l’interés i la dedicació amb què l’alumnat prepara cada actuació, conscients de la gran oportunitat que significa poder tocar en l’espai de referència per a la música que és l’Auditori de Castelló». Campos anima el públic «a continuar gaudint enguany d’una experiència que il·lusiona els nostres estudiants i els acosta al que serà la seua vida professional com a músics».
La programació prevista
Els concerts d’aquest cicle tenen lloc a la zona d’accés de l’Auditori, abans de les actuacions principals. Després de la primera cita, celebrada el passat 14 d’octubre, els estudiants oferiran noves intervencions els dies 24 d’octubre, 8, 19 i 21 de novembre, 13 i 28 de desembre, coincidint amb els concerts de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, la Simfònica de Castelló, Abraham Cupeiro i Mathieu Saglio.
Amb aquesta proposta, el IVC i el Conservatori consoliden un projecte que posa en valor el talent emergent i converteix l’Auditori en una porta d’entrada al futur de la música valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones
- Grúas Tomás, 50 años de compromiso familiar desde Vila-real
- Piden ocho años a dos personas por apropiarse de una empresa y de once vehículos