El cuerpo y lo digital dialogan en Benicàssim con la residencia de la compañía Julia Zac

El Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim acogerá la estancia técnica de la compañía Julia Zac dentro de la cuarta edición de Impuls a la Dansa, un programa del Institut Valencià de Cultura (IVC) que busca descentralizar la creación en danza contemporánea y acercar las artes del movimiento a nuevos públicos.

La propuesta seleccionada, titulada El gesto roto, explora cómo lo digital moldea nuestros cuerpos y cómo, desde la escena, se puede reconfigurar esa relación. La pieza propone un diálogo entre cuerpo, tecnología y emoción, invitando al espectador a una experiencia sensorial y poética sobre la identidad física en la era digital.

«Benicàssim, comprometida con la difusión cultural, abre sus puertas a la danza. La iniciativa busca potenciar un espacio de encuentro entre compañías valencianas y la ciudadanía, fomentando nuevas perspectivas a partir de experiencias compartidas», señala la alcaldesa Susana Marqués, destacando el papel del municipio en la promoción de la cultura contemporánea.

'El gesto roto', de Julia Zac, El gesto roto es una propuesta que combina coreografía, instalación y performance. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, la directora adjunta del IVC, María José Mora, subraya que «con este proyecto conseguimos que la experimentación que se da en Dansa València no quede limitada a las grandes capitales». El objetivo, añade, es que cada municipio participante «se convierta en un punto de encuentro entre artistas y vecinos, generando nuevas miradas y vínculos duraderos con la danza».

Benicàssim se suma este año a los municipios de Picassent y Santa Pola, mientras que Aielo de Malferit, Almassora, Dénia, El Genovés y El Puig de Santa Maria consolidan su participación en el programa. Según la concejal de Cultura benicense, Rosa María Gil, los ensayos de la compañía se desarrollarán del 27 al 31 de octubre, culminando con una muestra abierta al público el 2 de noviembre, que incluirá una interacción directa con los asistentes.

Una experiencia escénica para pensar el cuerpo

El gesto roto es una propuesta que combina coreografía, instalación y performance, y que busca un equilibrio entre investigación técnica y sensibilidad artística. Julia Zac, creadora de la pieza, desarrolla una práctica que cruza fronteras entre disciplinas y se inspira en subculturas y estéticas contemporáneas, así como en las dinámicas culturales de los entornos digitales.

Julia Zac se inspira en subculturas y estéticas contemporáneas para desarrollar esta pieza. / MEDITERRÁNEO

El proyecto plantea un espacio de encuentro entre artistas, técnicos y público, en el que la danza actúa como lenguaje común para la escucha y la reflexión colectiva. Desde el IVC se insiste en que estas residencias no se limitan a mostrar espectáculos, sino que fomentan procesos de aprendizaje compartido entre comunidades locales y profesionales del sector.

«Lo más valioso es la creación de un vínculo entre los municipios y los colectivos de danza, en el que todas las partes son fundamentales para el desarrollo del proyecto», destaca Mora. Ese intercambio de saberes, añade, «está generando una nueva mirada sobre cómo programar y acompañar la danza en cada territorio».

Una red que fortalece la creación escénica valenciana

Impuls a la Dansa forma parte de la estrategia del Circuit Cultural Valencià y se articula en torno a dos líneas principales: la formación de un colectivo de programadores municipales y la acogida de estancias artísticas y procesos de mediación. El programa integra residencias remuneradas para artistas, formación en gestión cultural y una red de conexión con los principales centros de referencia en danza de la Comunitat Valenciana.

Con esta iniciativa, el IVC y los ayuntamientos participantes reafirman su compromiso con la difusión y profesionalización de la danza contemporánea, consolidando una red que permite que el movimiento, la creación y la reflexión se expandan más allá de los grandes núcleos urbanos.