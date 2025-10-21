Tres autors, tres mirades: la biblioteca de l’Alcora celebra la literatura viva
Julio César Cano, Rosario Raro i Vicente Garrido presentaran aquesta tardor les seues últimes obres en tres trobades obertes al públic
La Biblioteca Municipal de l’Alcora es convertirà este tardor en un punt de trobada entre lectors i tres destacades veus literàries valencianes. Sota el títol Tres novetats, tres veus, l’Ajuntament ha organitzat un cicle de presentacions que reunirà Julio César Cano (29 d’octubre), Rosario Raro (4 de novembre) i Vicente Garrido (11 de desembre), tres autors amb trajectòries consolidades i novetats editorials acabades d’arribar a les llibreries.
Les sessions, obertes al públic i amb entrada lliure fins a completar aforament, estaran conduïdes per Anna Puchol, bibliotecària municipal, que dinamitzarà el diàleg amb els escriptors i el públic assistent. Tal com ha destacat la regidora d’Educació i Biblioteca, Anna Huguet, esta proposta «és una oportunitat per acostar al públic autors i autores amb trajectòries reconegudes, fomentar el gust per la lectura i convertir la biblioteca en un espai viu de trobada i intercanvi d’idees».
Julio César Cano i el retorn de l’inspector Monfort
El cicle començarà el dimarts 29 d’octubre, a les 19.00 hores, amb Julio César Cano, que presentarà Corazón en silencio, la seua nova novel·la protagonitzada per l’inspector Monfort. Ambientada de nou a Castelló, esta història de misteri combina la intriga policial amb la profunditat emocional, i consolida la maduresa narrativa de l’autor castellonenc, una de les veus més llegides del gènere negre mediterrani.
Rosario Raro i la força de la història
La segona cita serà el dimarts 4 de novembre, també a les 19.00 hores, amb Rosario Raro. L’escriptora segorbina, guanyadora del Premi Azorín de Novel·la 2025, presentarà La novia de la paz, una obra ambientada a començaments del segle XX que combina rigor històric i una gran potència narrativa. A través de les seues protagonistes femenines, Raro reivindica la lluita per la llibertat i la dignitat en temps convulsos, reafirmant el seu compromís amb una literatura de fons social i mirada humanista.
Vicente Garrido i els rostres del poder tòxic
El cicle es tancarà el dijous 11 de desembre amb Vicente Garrido, reconegut criminòleg i divulgador valencià, que presentarà El psicópata integrado en la familia, la empresa y la política. En este assaig, Garrido analitza com detectar i neutralitzar les personalitats tòxiques que actuen aparentant normalitat en diferents àmbits socials. Un text tan inquietant com necessari, escrit amb voluntat divulgativa i esperit crític.
Amb esta programació, la biblioteca de l’Alcora reafirma el seu paper com a espai cultural de referència, un lloc on la lectura es comparteix, la paraula circula i la literatura es celebra en veu alta.
