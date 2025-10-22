Todo lo que debes saber del Festival Flamenco Ciudad de Castelló - II Memorial Juan Lloria

El arte jondo vuelve a sonar con fuerza en Castelló. Del 24 al 26 de octubre, el Festival Flamenco Ciudad de Castelló – II Memorial Juan Lloria reunirá a grandes figuras del cante, el baile y la percusión flamenca en distintos escenarios del centro de la ciudad. Conferencias, masterclasses, cine, moda y espectáculos gratuitos en la Plaza Mayor convertirán el fin de semana en una cita imprescindible para los amantes del duende.

Viernes 24: inauguración, moda y la voz de Mayte Martín

El festival arrancará el viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la Sala de Conferencias del Menador Espai Cultural, con la inauguración oficial y una charla a cargo de Juan Jarque y Juan Lloria (padre). El acceso será libre hasta completar aforo.

A continuación, a las 18.45 horas, el Atrio del Menador acogerá una muestra de indumentaria y moda flamenca, también de acceso gratuito.

La cantaora Mayte Martín será la gran protagonista del certamen flamenco de Castelló. / Pepe Torres

La jornada culminará en la Plaza Mayor, donde a las 20.45 horas actuará la prestigiosa cantaora Mayte Martín, una de las voces más reconocidas del panorama flamenco actual. Su cante, sereno y lleno de matices, promete una de las noches más esperadas del festival.

Sábado 25: ritmo, técnica y grandes recitales

El sábado comenzará con ritmo en la Plaza Mayor, a las 10.30 horas, con una masterclass de sevillanas impartida por Aida Lara, bailaora castellonense formada con maestros como Farruquito, El Yiyo o Belén López.

A las 11:00 horas, el Menador acogerá una masterclass de cajón flamenco con Kevin Muñoz, y poco después, a las 11.30 horas, la bailaora Aloma de Balma ofrecerá un espectáculo de baile en la misma Plaza Mayor.

La noche se trasladará al Teatre del Raval, donde subirán al escenario dos figuras del cante contemporáneo:

(20.00 h), con entrada a 8 €, reconocido por su innovadora forma de entender el flamenco desde sus raíces más puras. Pedro “El Granaíno” (22.00 h), con entrada a 7 €, ofrecerá un recital profundo y emotivo que transformará cada cante en una experiencia intensa.

Manuel Moreno 'El Pele' también ofrecerá en directo su arte para el disfrute de los castellonenses. / MEDITERRÁNEO

Domingo 26: cine, conferencias y rumba al aire libre

El cierre del festival llegará el domingo 26 de octubre, con una jornada diversa que combinará cine, reflexión y música en vivo.

A las 12.30 horas, el Menador Espai Cultural proyectará la película Bodas de sangre de Carlos Saura (1981), seguida de un coloquio. Esta adaptación del ballet flamenco de Antonio Gades basado en Lorca es ya una obra icónica del género.

La música volverá a tomar la Plaza Mayor desde el mediodía:

(18.30 h). Sabor de Gracia (19.30 h), banda referente de la rumba catalana liderada por Sicus Carbonell, encargada de poner el broche final con su energía contagiosa.

Entre medias, a las 18.00 horas, el festival ofrecerá una conferencia del guitarrista y cantaor Juan Antonio “Niño Candelaria” en la sala de conferencias del Menador (entrada libre).

Un homenaje a la pasión flamenca

El Festival Flamenco Ciudad de Castelló – II Memorial Juan Lloria es una iniciativa del Ajuntament de Castelló que busca mantener viva la memoria y el legado de una figura clave en la difusión del flamenco en la provincia.

Durante tres días, la ciudad se convertirá en un punto de encuentro para artistas, aficionados y curiosos, reivindicando el flamenco no solo como patrimonio musical, sino como forma de vida y expresión cultural.