Francia
El Museo del Louvre reabre al público tres días después del robo
La Galería de Apolo, en la que se produjo el crimen, permanecerá cerrada "un cierto tiempo"
EFE
París
El Museo del Louvre reabrió este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo del pasado domingo, según pudo comprobar EFE. Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.
El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Destrozos en un yacimiento arqueológico bien de interés natural en Castellón: "Es un ataque directo a nuestro patrimonio"
- El usuario del patinete eléctrico de Castelló tiene 40 días para evitar las multas
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim
- Boda de Mónica Toledo (hija del ex presidente de la Autoridad Portuaria y hermana del edil de Urbanismo de Castelló) y Jaime Moreno. Todas las fotografías
- Belén Rueda protagonizará el 'true crime' de Netflix sobre el asesino en serie de Castellón: ya se rueda en Benicàssim
- Sudáfrica llena los supermercados de naranjas y ralentiza el inicio de la campaña en Castellón