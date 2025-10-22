Únete a la rebelión 'Star Wars' en Castelló con el Fantasy Fest 2025

El fin de semana del 1 y el 2 de noviembre, con Fantasy Fest 2025 el Grau de Castelló se convertirá en un gran escenario abierto a la imaginación de grandes y pequeños, en el que el público podrá adentrarse en una base rebelde y contemplar los distintos aspectos que se desarrollan en torno a la recreación del universo de Star Wars. Todo ello, en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Castelló y PortCastelló que garantiza el entretenimiento y la diversión en familia alrededor de los universos de los superhéroes y la fantasía en el mundo del comic, el cine y la literatura fantástica.

Si te hubiera gustado combatir a la Estrella de la Muerte, podrás comprobar cómo se calculan rutas interestelares en la pantalla táctica que emula la de las naves rebeldes, curiosear la zona de almacenaje y la armería y observar como en el taller de droides además de reparar también se toman su tiempo de ocio... ¡únete a la rebelión y demuestra tus habilidades Jedi! Pero cuidado, un battledroid merodea por las proximidades. No te lo pierdas, encuentra a los personajes de la saga galáctica: Darth Vader, Chewbacca, Boba Fett, stormtroopers...

Los superhéroes también serán protagonistas en el Fantasy Fest. / Mediterráneo

En Fantasy Fest 2025 podrás participar en las pruebas del templo Jedi y unirte a la lucha contra el malvado Imperio a través de maquetas y escenarios que homenajean al mundo Star Wars. De la mano de la Asociación Rebel Scum, podrás participar en el maratón de actividades del Desafío Jedi y conseguir tu verdadero título de seguidor de la Fuerza. Además, de manera exclusiva podrás contemplar los diferentes ambientes de las películas, podrás tomarte fotos con mandalorianos, R2D2 y C3PO en una exposición monotemática de Star Wars en el edificio Moruno del Grau.

Y por supuesto, no te pierdas el gran desfile de una gran cantidad de personajes de la saga que tendrá lugar el sábado por la tarde. En el encuentro, que se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 el sábado, y de 10.00 a 14.00 el domingo, habrá actividades para todos los públicos con los diferentes universos fantásticos y personajes de ficción.

Atractivos sin fin

No importa si vienes del mundo anime, la de Liga de la Justicia o si eres una princesa Disney. Siéntete libre durante todo el fin de semana de convertirte en el personaje que más te motiva: visteté como él/ella, compórtate como él/ella y disfruta de tu momento. Además, podrás participar en el I Concurso de Cosplay Fantasy Fest y ganar premios económicos muy interesantes para consumir en las tiendas del mercadillo Fantástico. También durante el sábado y domingo podrás conseguir una personalización de tus personajes favoritos en un pintacaras que no es solo para niños/as, sino también para jóvenes y adultos. La edad no está reñida con la fantasía: ¡todo lo contrario! Anímate a convertirte en tu personaje favorito.

Desfile Fantasy

Queremos sacar el friki que hay en ti, por eso, el Fantasy Fest será una fiesta durante todo el día, pero especialmente por la tarde del sábado 1 de noviembre con nuestro Desfile Fantasy, con todos los personajes de los universos fantásticos que nos acompañarán todo el fin de semana.

Majorettes Castellón

El desfile será un momento para recordar, acompañados de música y el grupo Majorettes Castellón que acompañaran a los vencedores del mal y a los cazafantasmas.

¿Te gustan los cómics, la literatura fantástica? ¿Quieres comprarte las nuevas ampliaciones de tus juegos de cartas favoritos? ¿Quieres recuerdos de tus personajes favoritos? En el Mercadillo del Fantasy Fest podrás encontrar todo lo que un verdadero geek necesita. Estará abierto todo el fin de semana y con acceso gratuito.

Aún hay más

Durante todo el fin de semana podrás participar en talleres de chapas, talleres de juegos de rol y de cartas, juegos deportivos, taller de tatoos, y un sinfín de actividades para no aburrirte ni un minuto. Otro de nuestros espacios favoritos será la Zona Gaming, donde podrás disfrutar de los videojuegos más conocidos de Nintendo, Play Station, zona VR, competición Just Dance y nuestra zona retro, para los amantes de los videojuegos más clásicos.

El domingo por la mañana, será la jornada pensada para los más peques con personajes de Disney y otros seres fantásticos que nos acompañarán hasta el mediodía.