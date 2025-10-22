Visitants actúa el 24 de octubre a la vez en Benicarló, Huesca y Fuerteventura

Benicarló, Huesca y Fuerteventura acogerán simultáneamente este viernes 24 de octubre tres propuestas escénicas de la compañía castellonense Visitants, referente del teatro de calle contemporáneo en la Comunitat Valenciana.

Las tres acciones, -Regalar a cau d’orella, Pluja de paraules y Mascletà poética- se desplegarán en contextos y geografías muy distintas, pero con un mismo hilo conductor: la palabra como punto de encuentro y la reivindicación del espacio público como lugar de convivencia y creación cultural compartida.

Visitants llevará su 'Pluja de paraules' a Huesca. / Mediterráneo

“El 24 de octubre será una jornada muy especial para nosotros, ya que tendremos actuando al mismo tiempo a tres de nuestros equipos, uno en las islas Canarias, otro en una ciudad del norte y otro en nuestro territorio más cercano, una coincidencia que resume nuestra manera de entender el teatro como un movimiento vivo que se expande, que conversa con lugares diferentes y que sigue explorando cómo la palabra, la emoción y el cuerpo pueden transformar la calle”, ha indicado Tomàs Ibáñez, director artístico de Visitants.

Benicarló

Por lo que se refiere a Benicarló, Visitants presentará la acción Regalar a cau d’orella, una propuesta itinerante y participativa que se enmarca dentro de la programación del Día del Comercio Local y que recorrerá las calles del centro de la localidad.

Cinco intérpretes se mezclarán con el público y los comerciantes para tejer un recorrido lleno de pequeños gestos, palabras susurradas y encuentros efímeros que ponen en valor la comunicación cercana y la vida cotidiana en el espacio urbano.

Huesca

En cuanto a Huesca, el público podrá disfrutar de Pluja de paraules dentro de la programación del Spin Festival 2025, que se celebra del 23 al 26 de octubre en la localidad aragonesa. Una intervención deambulante y sensorial en la que la poesía y la palabra son capaces de transformar lo cotidiano en un pequeño universo compartido. El espectáculo arrancará a las 18.30 horas desde la Biblioteca Durán Gudiol y recorrerá el centro de la ciudad para sorprender al público.

Fuerteventura

El mismo día, a más de dos mil kilómetros de distancia, Visitants desplegará su espectáculo Mascletà Poètica en el marco de la 35ª Feria del Libro de Puerto Rosario, en la isla canaria de Fuerteventura. Será a partir de las 21.00 horas.

Una propuesta en la que la compañía combina ritmo, música y palabra en una suerte de explosión poética, donde la intensidad emocional se convierte en un homenaje a la literatura y a la energía colectiva que genera la lectura compartida utilizando como contexto el espíritu festivo y vibrante de una auténtica mascletà.

Diálogo

“Cada uno de estos tres proyectos nace del diálogo con el lugar que lo acoge”, ha indicado Tomàs Ibáñez, quien ha destacado que “más que adaptarse a la calle, nuestro modelo de teatro nace de ella y estas tres acciones, aunque muy distintas, comparten una misma esencia que es la voluntad de generar encuentro, emoción y reflexión en el espacio público”.

En ese sentido este triple despliegue del 24 de octubre es una muestra de la versatilidad y vitalidad de Visitants, una compañía que desde Castellón lleva más de tres décadas creando espectáculos que habitan el espacio público y lo transforman en un escenario compartido.