'Frankenstein', 'Black phone 2'... la cartelera se llena de terror a las puertas de Halloween

'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, 'Frankenstein' de Guillermo del Toro y el 'biopic' de Bruce Springsteen destacan en una semana de estrenos cinematográficos en la que la proximidad de Halloween se nota en la llegada de películas tanto de terror -'Black Phone 2'- como de animación.

'Los domingos'

'Los domingos', la historia de una adolescente que quiere ser monja de clausura, llega a los cines tras ganar la Concha de Oro del Festival de San Sebastián sin pretender influir en las creencias de los espectadores, pero sí "disparar las conversaciones", ha asegurado a EFE su directora, Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco Lobitos', 'Querer'). Protagonizada por la joven Blanca Soroa junto a Patricia López Arnaiz, Nagore Aramburu y Miguel Garcés, la película plantea con complejidad y brillantez preguntas en torno a cómo se construye una vocación religiosa o qué pasa si intentas elegir otra familia, en este caso en un convento.

'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'

Esta película de Scott Cooper ('Corazón rebelde') a partir del libro homónimo de Warren Zanes cuenta quién era Bruce Springsteen cuando grabó en 1982 el álbum acústico 'Nebraska': un joven que luchaba contra la depresión y los traumas y no acababa de aceptar convertirse en un cantante de éxito masivo. El estadounidense Jeremy Allen White, conocido por su papel de chef atormentado en la serie 'The Bear', reconoció cuando vino a Madrid a presentar la película que le "atraen las historias centradas en hombres solitarios" y que tratan sobre "la soledad o su cura".

'Frankenstein'

Esta película es el sueño cumplido del mexicano Guillermo del Toro ('El laberinto del fauno'), obsesionado desde niño con el 'Frankenstein' de Mary Shelley. En esta adaptación, Jacob Elordi da vida al monstruo más humano mientras que al doctor Víctor Frankenstein lo interpreta Oscar Isaac. Ambos mantienen una relación traumática y tumultuosa de padre-hijo que se persiguen y odian en impresionantes y violentos paisajes, un espectáculo visual cuidado hasta el más mínimo detalle que se adapta al particular y barroco estilo de Del Toro.

'Black Phone 2'

Ya en el género puro de terror, la secuela de 'Black Phone' (2021) llega con el objetivo de liderar taquillas, como en su estreno en Estados Unidos. Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies repiten en sus papeles, junto a Demián Bichir, al igual que el director, Scott Derrickson. Mientras Finn, de 17 años, lidia con la vida tras su cautiverio, su hermana recibe llamadas en sueños de un teléfono negro y ve visiones perturbadoras de tres chicos acechados en el campamento Lago Alpine.

'Chainsaw Man - La película: Arco de Reze'

Película de animación japonesa basada en el manga homónimo, dirigida por Tatsuya Yoshihara y situada en una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos. El protagonista es Denji, un ser humano con el corazón de un demonio.

'Tom y Jerry: Aventura en el tiempo'

En esta película de animación dirigida por el chino Zhang Gang, Tom y Jerry viajan en el tiempo. Tras una loca persecución en el Museo Metropolitan de Nueva York, un portal del tiempo los transporta a una ciudad dorada inspirada en la Antigua China, llena de magia, guerreros y criaturas sorprendentes.

'The Home'

Dirigida por James DeMonaco ('The Purgue: La noche de las bestias'), en esta película de terror protagonizada por Pete Davidson, Max, que acaba de empezar a trabajar en una residencia de ancianos, se da cuenta de que sus residentes y cuidadores esconden siniestros secretos.

'Decorado'

En esta nueva animación dirigida por Alberto Vázquez ('Unicorn wars', 'Psiconautas'), y basada en un cortometraje de 2016, Arnold es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial que empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa.

'Pequeños calvarios'

'Pequeños calvarios' es una comedia negra de Javier Polo ('El misterio del Pink Flamingo') que se ríe de las pequeñas obsesiones y manías en cinco historias independientes protagonizadas por Arturo Valls, Pablo Molinero, Andrea Duro, Vito Sanz y Marta Belenguer.

'San Simón'

Esta ópera prima de Miguel Ángel Delgado es el primer largometraje que recrea la historia de un campo de concentración franquista de San Simón, una "elegía a la memoria" de la isla en la ría de Vigo convertida en prisión y por la que pasaron más de 6.000 reclusos.

'Constelación Portabella'

Este documental estrenado en el Festival de Venecia de 2024 repasa la vida y obra de Pere Portabella, nacido en 1927 y con una trayectoria que le ha inscrito en la historia del siglo XX: productor de 'Los golfos' de Saura, 'El cochecito' de Ferreri y 'Viridiana' de Buñuel, director de 'Vampir Cuadecuc' y 'Nocturno 29', además de senador en las Cortes Constituyentes.