Sant Joan de Moró se rinde al piano: así será el fin de semana musical del Festival ARC Clàssica

Sant Joan de Moró se convertirá este fin de semana en punto de encuentro para los amantes de la música clásica gracias al Festival ARC Clásica, que ofrecerá dos conciertos gratuitos en el Edificio Polifuncional los días 24 y 25 de octubre.

El viernes, a las 20.00 horas, los pianistas brasileños Pablo V. Marquine y Diogo Monzo presentarán Faces of Brazilian Piano: 10 Years, un recital doble que celebra una década de colaboración artística. El público podrá disfrutar de un viaje por las distintas raíces del piano brasileño —desde las influencias indígenas y africanas hasta la tradición europea— en una propuesta que refleja la riqueza cultural del país sudamericano.

Los pianista brasileños Pablo V. Marquine y Diogo Monzo. / MEDITERRÁNEO

El sábado, a las 19.00 horas, llegará Breaking Bach, el innovador proyecto del pianista Carles Marigó junto al percusionista David Domínguez, que reinterpreta la música de Johann Sebastian Bach a través de la improvisación, el flamenco y los lenguajes contemporáneos. Una experiencia que convierte el legado barroco en una creación viva y sorprendente.

Una propuesta de nivel

El alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, ha subrayado «la importancia de acoger propuestas culturales de este nivel» y ha animado al público «a disfrutar de estos conciertos únicos que nos acercan el arte y la emoción en directo».

Los conciertos del Festival ARC Clásica son de entrada libre hasta completar aforo.