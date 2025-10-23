Dos conciertos
Sant Joan de Moró se rinde al piano: así será el fin de semana musical del Festival ARC Clàssica
El Edificio Polifuncional acoge los días 24 y 25 de octubre las actuaciones de Pablo V. Marquine y Diogo Monzo, y de Carles Marigó junto al percusionista David Domínguez
Sant Joan de Moró se convertirá este fin de semana en punto de encuentro para los amantes de la música clásica gracias al Festival ARC Clásica, que ofrecerá dos conciertos gratuitos en el Edificio Polifuncional los días 24 y 25 de octubre.
El viernes, a las 20.00 horas, los pianistas brasileños Pablo V. Marquine y Diogo Monzo presentarán Faces of Brazilian Piano: 10 Years, un recital doble que celebra una década de colaboración artística. El público podrá disfrutar de un viaje por las distintas raíces del piano brasileño —desde las influencias indígenas y africanas hasta la tradición europea— en una propuesta que refleja la riqueza cultural del país sudamericano.
El sábado, a las 19.00 horas, llegará Breaking Bach, el innovador proyecto del pianista Carles Marigó junto al percusionista David Domínguez, que reinterpreta la música de Johann Sebastian Bach a través de la improvisación, el flamenco y los lenguajes contemporáneos. Una experiencia que convierte el legado barroco en una creación viva y sorprendente.
Una propuesta de nivel
El alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, ha subrayado «la importancia de acoger propuestas culturales de este nivel» y ha animado al público «a disfrutar de estos conciertos únicos que nos acercan el arte y la emoción en directo».
Los conciertos del Festival ARC Clásica son de entrada libre hasta completar aforo.
Concierto de Elena Font en Castelló
El domingo, 26 de octubre, a las 19.30 horas, la directora del Festival ARC Clàssica ofrecerá un concierto en la sala sinfónica del Auditori i Palau de Congressos de Castelló, con un programa de obras de Debussy, Falla y Ravel.
Nacida en el año 2000, Font ha actuado en destacados festivales internacionales y debutado como solista en Japón en 2025. Formada en España y Francia, colabora con el pianista Pascal Rogé.
