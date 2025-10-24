El 27 de octubre
Francisco López Porcal presenta 'Una sonata lluviosa' en Castelló
El autor valenciano protagoniza la nueva sesión del Club Literario de El Corte Inglés
N. C.
El escritor valenciano Francisco López Porcal será el protagonista del próximo encuentro del Club Literario de El Corte Inglés de Castelló, que se celebrará el lunes 27 de octubre a las 19.00 horas en la Sala de Ámbito Cultural. El autor presentará su nueva novela, Una sonata lluviosa (2025), una obra contemporánea y metaliteraria que reflexiona sobre la salud mental en el ámbito docente.
López Porcal, licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València y doctor por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, es colaborador habitual en medios y tertulias culturales. En su trayectoria destacan títulos como Atrapados en el umbral (2019) y La ciudad de las vanidades (2022).
El Club Literario – Aula de Fomento de la Lectura de El Corte Inglés Castelló, coordinado por Laura Herrera, profesora de Lengua y Literatura, continúa consolidándose como un espacio de diálogo con autores de referencia. Cada mes, el público puede participar en un encuentro abierto que combina entrevista, conversación y reflexión literaria.
