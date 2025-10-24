Mayte Martín inaugura el Festival Flamenco de Castelló con un emotivo homenaje a Juan Lloria

La música de Mayte Martín ha inaugurado este miércoles el Festival Flamenco Ciudad de Castellón II Memorial Juan Lloria, en un concierto celebrado en la Plaza Mayor que ha congregado a cientos de personas.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada de la concejala de Cultura, María España, y del concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha asistido al espectáculo “Tatuajes”, con el que la reconocida intérprete catalana ha abierto oficialmente el certamen.

El concierto, que ha sido el primero de esta nueva edición del festival, ha ofrecido un recorrido musical por grandes clásicos de la copla española, la chanson francesa y la música brasileña, demostrando la versatilidad y la fuerza artística de Martín, una de las voces más prestigiosas del panorama musical español.

Carrasco ha destacado “la apuesta del Gobierno municipal por acercar propuestas culturales de primer nivel, como las que conforman la programación del Festival Flamenco, que reúne figuras de renombre capaces de atraer a miles de personas durante todo el fin de semana”.

Además, ha subrayado que “nuestro festival está al nivel de los mejores de España y honra con creces a una persona como Juan Lloria, que lo dio todo por el flamenco y estaría muy orgulloso de ver cómo ha crecido la semilla que plantó en el panorama cultural castellonense”.

Por su parte, la concejala de Cultura, María España, ha recordado que este concierto “ha sido el primer contacto con el público de una nueva edición que continuará durante el fin de semana con conferencias, desfiles, talleres y actuaciones para todos los públicos en torno a la cultura y el arte flamenco”.

Begoña Carrasco ha asistido al concierto de inauguración del Festival Flamenco / Ajuntament de Castelló

El Festival Flamenco Ciudad de Castellón contará también con actuaciones de El Pele, Pedro ‘El Granaíno’ y el grupo de rumba catalana Sabor a Gràcia, que celebra sus treinta años de trayectoria. Además, artistas y formaciones locales como Cositas Buenas, La Meligrana, Aloma de Balma, Alhaire o la bailarina Aida Lara completan el cartel de esta edición, organizada por la Asociación Los Lunares, que incluye las primeras jornadas culturales flamencas de la ciudad.

Mayte Martín, ganadora del Festival del Cante de las Minas en 1987, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021 y reciente Premio Nacional de Cante Flamenco, ha conquistado al público castellonense con su talento y sensibilidad en el arranque de un festival que promete un intenso fin de semana de arte y emoción.