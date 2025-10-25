Orozco, de su dura noche en Castelló a su gran concierto en Onda: “Ha sido una de las mejores noches de mi vida"

La Fira d’Onda 2025 vivió anoche una jornada multitudinaria con el concierto de Antonio Orozco, que reunió a más de 7.000 personas en el Recinto Multiusos.

El cantante barcelonés agotó todas las entradas para una actuación que se ha convertido en una de las más esperadas de las fiestas y de todo el otoño musical en la provincia de Castellón.

Durante dos horas de espectáculo, Orozco repasó los grandes éxitos de sus 25 años de carrera dentro de su gira ‘La Gira de Mi Vida’, con la que celebra un cuarto de siglo sobre los escenarios. El público respondió con entusiasmo, creando una conexión total con el artista, que derrochó energía, humor y emoción desde el primer minuto.

Antonio Orozco reunió a más de 7.000 personas en el Recinto Multiusos / Onda

En un tono cercano y visiblemente emocionado, el cantante recordó su vínculo con la provincia y confesó sobre el escenario que había tenido en Castelló “una de las noches más duras” de su vida. Sin embargo, quiso subrayar que la de anoche fue “una de las mejores noches de mi vida”, arrancando una gran ovación del público ondense.

El concierto combinó momentos de intensidad y emoción con otros más festivos, en los que interpretó temas emblemáticos como Devuélveme la vida, Estoy hecho de pedacitos de ti o Hoy será, junto a canciones de su último trabajo, De tiempo y oro.

Conciertos de primer nivel

El escenario del Recinto Multiusos volverá a encenderse este sábado 25 de octubre con la actuación de Amaral, que presentará su espectáculo ‘Dolce Vita Tour’.

El dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre ofrecerá un repertorio que combinará los temas de su último disco con himnos que ya forman parte de la memoria colectiva, en una nueva cita musical de primer nivel dentro de la programación de la Fira d’Onda.