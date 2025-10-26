Castelló acoge la fusión poética de Stranded Horse y Boubacar Cissokho en el SONS

A lo largo de los años uno llega a la conclusión de que existen músicas que no pertenecen del todo a ningún lugar, sino al territorio invisible que existe entre los sonidos. La que teje Stranded Horse, proyecto del francés Yann Tambour, junto al virtuoso senegalés de la kora Boubacar Cissokho, pertenece a ese espacio suspendido donde las fronteras se disuelven y las cuerdas se reconocen entre sí. Este lunes, 27 de octubre, el ciclo SONS Castelló invita a descubrir esa alquimia en el Teatre del Raval (20.00 horas, entrada voluntaria), en lo que promete ser una de las noches más singulares de la temporada.

De Encre a Stranded Horse

Yann Tambour no siempre fue un trovador de resonancias africanas. Quienes recuerdan Encre, su primer proyecto, lo sitúan entre las corrientes más inquietas del post-rock y la electrónica francesa de principios de los 2000. Pero algo cambió cuando viajó a Dakar y cayó bajo el hechizo de la kora —ese arpa-laúd de 21 cuerdas central en la tradición mandinga—. De aquel encuentro nació Stranded Horse, un alias y, sobre todo, un territorio de búsqueda.

Desde el año 2012, los dos artistas llevan colaborando para fusionar sus estilos con gran delicadeza y respeto. / Jasmine_Bannister

Desde entonces, el músico normando ha construido sus propias koras, ha colaborado con maestros como Ballaké Sissoko y ha desarrollado una suerte de folk luminoso, íntimo y sin pasaporte. En sus manos, la guitarra clásica y la kora dialogan como dos lenguas que se reconocen más allá de la gramática.

El arte del encuentro

Fue precisamente Ballaké Sissoko quien presentó a Tambour a su primo y protegido Boubacar Cissokho, joven griot senegalés formado en la tradición oral de los relatos y las cuerdas. De esa amistad nació un dúo que lleva más de una década recorriendo escenarios de Europa y África, en un ejercicio de escucha y respeto mutuo. Luxe (2016) y Grand Rodéo (2021) ya mostraban esa química, pero es en su nuevo trabajo, The Warmth You Deserve (Talitres, 2025), donde el diálogo alcanza su plenitud.

Grabado en cinta analógica en Cotentin, la región donde Tambour reside, el álbum es una invitación a detenerse. La producción minimalista, casi artesanal, envuelve cada tema con una calidez que hace honor al título: El calor que mereces. La kora de Cissokho actúa como un hilo de oro que recorre todas las composiciones, mientras la voz contenida de Tambour —a veces en inglés, a veces en francés— se posa sobre los acordes como una brisa. No hay artificio: solo cuerdas, aire y memoria.

Esa búsqueda de «una simplicidad hechizante», como la describe el propio Tambour, responde a una necesidad de despojamiento en tiempos de ruido. Las canciones, suspendidas entre la melancolía y el consuelo, parecen hablar de la posibilidad de un entendimiento entre mundos: el del Norte y el del Sur, el de lo ancestral y lo contemporáneo.

Una noche de comunión en el Raval

Escuchar a Stranded Horse & Boubacar Cissokho en directo es asistir a un ritual de comunión. La escena es sencilla: dos músicos sentados frente a frente, cada uno con su instrumento, tejiendo melodías que avanzan como olas. Pero el resultado es hipnótico. Cada nota es un gesto de confianza, un paso hacia el otro. Y cuando ambas koras se entrelazan, el tiempo parece suspenderse.

Con este concierto, el ciclo SONS Castelló —que desde hace más de dos décadas convierte el Teatre del Raval en un laboratorio de exploración sonora— reafirma su compromiso con la música sin etiquetas. En una programación que ha acogido desde la experimentación electrónica hasta la canción de autor más inquieta, la presencia de Tambour y Cissokho encarna ese espíritu de apertura que el ciclo defiende: la música como un idioma común que trasciende fronteras y géneros.

Quizá por eso The Warmth You Deserve suena como una reconciliación. Con la naturaleza, con la lentitud, con el silencio que habita entre las notas. «Queríamos que el disco reflejara lo que somos en directo», ha explicado Tambour en más de una ocasión. Y es justo eso lo que ofrecerán en Castelló: un concierto donde cada cuerda es una historia, cada silencio una respiración compartida.

Una noche para escuchar con los ojos cerrados, dejar que la kora hable y recordar que, a veces, el calor que merecemos está en una canción.