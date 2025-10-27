El corto rodado en Almassora que arrasa en festivales: ya suma dos premios en solo cuatro meses

El cortometraje Si no fuera por mí, rodado el pasado enero en Almassora, continúa su prometedora trayectoria por los festivales de cine del país. En solo cuatro meses de distribución, la cinta ya acumula más de treinta selecciones oficiales y sus dos primeros galardones: la Neuronita de Plata en el Memorables Film Festival de Madrid y el Premio Bodegas Ontañón en el Octubre Corto de Arnedo (La Rioja).

Dos premios en un mismo fin de semana

El reconocimiento llegó por partida doble. El pasado 23 de octubre, el vila-realense Sergi González recogía la Neuronita de Plata en el Centro Alzheimer Reina Sofía de Madrid, sede del VII Memorables Film Festival, organizado por la Fundación Cien en colaboración con la Fundación Reina Sofía.

Sergio González recoge el reconocimiento obtenido por su cortometraje 'Si no fuera por mí'. / MEDITERRÁNEO

Apenas dos días después, el equipo viajó a Arnedo, donde el corto obtuvo el Premio al Mejor Cortometraje Riojano en la 27ª edición del Octubre Corto, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y referente internacional en el circuito de cortometrajes. En esta ocasión, el reconocimiento fue compartido con el codirector Diego Pérez, natural de La Rioja.

Un corto con sello castellonense

Rodado íntegramente en Almassora, Si no fuera por mí combina talento local y mirada universal. Su éxito en certámenes nacionales consolida el trabajo de Sergi González, conocido por sus proyectos audiovisuales vinculados a Vila-real y Castelló, y refuerza la presencia del territorio en el mapa del cine emergente español.

En palabras del equipo, estos premios suponen «un impulso muy importante para seguir mostrando el corto en festivales y conectar con el público».

Una historia que sigue su camino

Con su reciente paso por una treintena de festivales, el cortometraje castellonense encara el tramo final del año con nuevas proyecciones previstas y la posibilidad de sumar más reconocimientos. Todo apunta a que Si no fuera por mí seguirá dando que hablar dentro y fuera de la provincia.