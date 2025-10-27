Tres grans noms de la literatura espanyola brillaran a Castelló en la Gala Letras del Mediterráneo 2025
La setena edició del certamen literari se celebra el 30 d’octubre al Moll de Costa del Grau amb l’objectiu de promocionar la província a través de la literatura
La literatura tornarà a convertir-se en l’altaveu cultural de la província. La Diputació de Castelló celebrarà este dijous 30 d’octubre la Gala Letras del Mediterráneo 2025, una cita que reconeixerà el talent i el compromís de Juan Ramón Biedma, Mabel Lozano i José Ángel Mañas, tres noms de referència en la narrativa espanyola contemporània.
L’acte tindrà lloc al Moll de Costa del Grau de Castelló, on la institució provincial ultima els detalls d’una gala que arriba a la seua setena edició i que, segons el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, «no sols és un privilegi sinó també una excel·lent manera de donar a conéixer Castelló entre milers de lectors i conjuminar el món de les lletres amb la promoció del territori».
Amb estos guardons, la Diputació reforça la seua aposta per situar la província com un referent cultural i literari, posant en valor el seu patrimoni natural i humà a través de la mirada dels escriptors. Letras del Mediterráneo va nàixer amb esta vocació: la de convertir la literatura en una ferramenta de projecció turística i identitària, fent que les històries ambientades a Castelló arriben a nous públics.
Cultura i territori
«L’objectiu és promoure el descobriment de la nostra província al gran públic a través de novel·les de reconeguts autors que desenvolupen les seues trames en poblacions i paratges castellonencs», recorda Clausell. Una iniciativa que connecta cultura i territori i que, des de la seua recuperació l’any passat, ha anat consolidant-se com una cita clau en el calendari cultural valencià.
En esta edició, el premi en la categoria de Narrativa ha sigut per a Juan Ramón Biedma, amb l’editorial Almuzara. La seua obra destaca per ser un fascinant cresol de gèneres, on es fusionen la novel·la negra, la fantàstica, la psicològica i la històrica. Amb un estil intens i una mirada compromesa, Biedma explora els límits de la moralitat i la naturalesa humana, oferint una literatura que convida a reflexionar i transcendir el mer entreteniment.
En la categoria de Novel·la Històrica, el comité tècnic ha reconegut José Ángel Mañas, autor que va revolucionar la narrativa dels anys noranta amb Historias del Kronen, finalista del Premi Nadal de 1994. Aquella novel·la es va convertir ràpidament en un clàssic generacional i en un retrat fidel de la joventut de finals de segle. Amb més de trenta títols publicats, Mañas ha mantingut una trajectòria coherent, alternant entre les seues dues grans passions: la literatura i la història.
Per la seua banda, el premi en la categoria de Novel·la Policíaca serà per a Mabel Lozano, amb l’editorial AlRevés. Escriptora, guionista, productora i directora de cinema, Lozano ha dedicat més de vint anys a visibilitzar les realitats més dures i silenciades de la societat, convertint-se en una de les veus més compromeses en la lluita contra l’explotació sexual i el tràfic de dones i xiquetes. Ella mateixa es definix com una «portaveu» que utilitza l’art com a instrument de transformació social.
Descobrir Castelló
Els tres autors rebran el guardó de mans de la Diputació Provincial de Castelló en una gala que reafirma l’aliança entre cultura i territori. Les seues obres, que tenen com a fil conductor la força de la narrativa contemporània, es transformen en una invitació a descobrir Castelló a través de la ficció.
Amb iniciatives com Letras del Mediterráneo, la Diputació aposta per una visió moderna de la gestió cultural, on la literatura esdevé una via per a dinamitzar el territori, atraure nous visitants i reforçar el sentiment de pertinença. El dijous 30 d'octubre, el Moll de Costa es convertirà en un escenari literari obert al mar i al futur, on les paraules tornaran a escriure la història viva de Castelló.
