'Atàvic' y 'Còlera' conquistan el FesOh!Curt de Nules 2025

El festival FesOh!Curt de Nules ha cerrado su octava edición con una notable participación y una clara apuesta por el cine valenciano y emergente. Este certamen, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nules, se consolida como uno de los festivales de cortometrajes más destacados de la provincia de Castellón, con 640 obras inscritas procedentes de 16 países, entre ellos Argentina, Francia e Italia.

Dos ganadores para el mejor cortometraje

El jurado decidió otorgar ex aequo el premio al mejor cortometraje, dotado con 700 euros, a Atàvic, de Albert Blay, y Còlera, de José Luis Lázaro, dos propuestas que destacan por su fuerza visual, narrativa y su compromiso artístico.

Entre los demás galardones, el premio al mejor corto en otras lenguas (400 €) fue para Adiós, de José Prats; mientras que el voto del público (300 €) recayó en All you need is love, de Dany Ruz.

El FesOh!Curt 2025 ha batido el récord de obras inscritas. / MEDITERRÁNEO

El mejor corto de las comarcas de Castelló fue A la fresca, de Alexandra Croitoriu, y el mejor corto rodado en Nules, El decret, de Pascual Bort.

Premios técnicos e interpretativos

El festival también reconoció la mejor interpretación en valencià, otorgada a Ferran Rull por su trabajo en Atàvic; la mejor banda sonora para Jorge Tórtel y Jordi Sapena por Còlera; y el mejor diseño de producción para Óscar Gosálvez por Leonardo.

En total, el certamen repartió 2.800 euros en premios.

La concejal de Cultura, M. José Esteban, destacó que el FesOh!Curt «mantiene su compromiso con la lengua y la cultura valencianas», ya que más del 50% de los cortos seleccionados se rodaron en valenciano.

Organización y apoyos institucionales

Organizado por Artèria Cultural, bajo la dirección de Edgar Bernad y Juanjo Clausell, el festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Nules, la Caixa Rural de Nules, el Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Asociación Cultural y Medioambiental Arrels.

El FesOh!Curt reafirma su posición como referente del cortometraje valenciano y del cine emergente, un espacio donde el talento local dialoga con la creación internacional sin perder sus raíces.