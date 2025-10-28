De Benicàssim al estrellato: Guitarricadelafuente se alza con un Premio Ondas
El cantautor castellonense logra el galardón ex aequo junto a Valeria Castro en la categoría de Fenómeno musical del año
El cantautor de Benicàssim Guitarricadelafuente ha sido distinguido con el Premio Ondas al Fenómeno musical del año, un galardón que comparte con la artista canaria Valeria Castro. Ambos representan una nueva sensibilidad en la música española: lo íntimo convertido en universal, lo local convertido en lenguaje compartido.
Un galardón compartido que habla de tendencia
El jurado de los Premios Ondas 2025 ha premiado ex aequo a Guitarricadelafuente y Valeria Castro, reconociendo su capacidad para conectar generaciones y estilos desde la autenticidad. Se trata de un reconocimiento que subraya cómo la canción de autor contemporánea vive un momento de esplendor, impulsada por voces que rehúyen lo prefabricado y se acercan a lo emocional.
Del pueblo costero al escenario universal
Nacido en Benicàssim en 1997, Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, ha construido una carrera que fusiona raíces populares con una mirada moderna. El jurado de los Ondas destacó su «capacidad de conjugar lo íntimo con lo universal», una definición que encaja a la perfección con su discurso musical.
Su último trabajo, Spanish Leather, supone un punto de inflexión: una producción minuciosa, un imaginario propio y una evolución estética que lo consolidan como una de las voces más singulares del panorama español. Con un directo tan poético como contundente, el artista castellonense ha logrado que su música, profundamente arraigada en lo mediterráneo, traspase fronteras.
Una 'vieja conocida' del público castellonense
La otra mitad de este reconocimiento, Valeria Castro, mantiene también un vínculo especial con la provincia. La artista canaria actuó en el ciclo Singin’ in the Cave de la Vall d’Uixó en dos ocasiones —en 2021 y 2023—, donde conquistó al público con su voz delicada y su sensibilidad. Esa conexión con Castellón hace que su premio se sienta, de algún modo, también cercano.
Castro representa la consolidación de una nueva generación de cantautoras que escriben desde la verdad y la emoción. Su trayectoria, marcada por la coherencia artística y la cercanía, refuerza el mensaje que ambos artistas comparten: la autenticidad como valor diferencial en la música actual.
El impacto cultural del Premio Ondas
El Premio Ondas es uno de los reconocimientos más prestigiosos de la comunicación y la música en España. En su edición 2025, que recibió más de quinientas candidaturas de dieciocho países, el galardón actúa como un altavoz de la diversidad creativa. Para Guitarricadelafuente, supone la consagración de un camino que comenzó desde la independencia y el boca-a-boca digital; para Valeria Castro, una confirmación de su madurez artística.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Brutal agresión en Castellón: «Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después»
- Geolocalizadores, drones y hasta fragmentos de ADN: así detectan la ‘mandarina de oro’ ilegal en Castellón
- Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
- Vuelven los bonos comerciales a Castelló: las fechas y cómo comprarlos
- El director de la Escola d'Arts de Castelló: «Sólo podremos crecer cuando se trasladen los conservatorios»
- La víctima del ‘crimen del contenedor’ es hoy enterrada en Almassora