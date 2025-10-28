De Benicàssim al estrellato: Guitarricadelafuente se alza con un Premio Ondas

El cantautor de Benicàssim Guitarricadelafuente ha sido distinguido con el Premio Ondas al Fenómeno musical del año, un galardón que comparte con la artista canaria Valeria Castro. Ambos representan una nueva sensibilidad en la música española: lo íntimo convertido en universal, lo local convertido en lenguaje compartido.

Un galardón compartido que habla de tendencia

El jurado de los Premios Ondas 2025 ha premiado ex aequo a Guitarricadelafuente y Valeria Castro, reconociendo su capacidad para conectar generaciones y estilos desde la autenticidad. Se trata de un reconocimiento que subraya cómo la canción de autor contemporánea vive un momento de esplendor, impulsada por voces que rehúyen lo prefabricado y se acercan a lo emocional.

Del pueblo costero al escenario universal

Nacido en Benicàssim en 1997, Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, ha construido una carrera que fusiona raíces populares con una mirada moderna. El jurado de los Ondas destacó su «capacidad de conjugar lo íntimo con lo universal», una definición que encaja a la perfección con su discurso musical.

Guitarricadelafuente durante uno de sus conciertos. / MEDITERRÁNEO

Su último trabajo, Spanish Leather, supone un punto de inflexión: una producción minuciosa, un imaginario propio y una evolución estética que lo consolidan como una de las voces más singulares del panorama español. Con un directo tan poético como contundente, el artista castellonense ha logrado que su música, profundamente arraigada en lo mediterráneo, traspase fronteras.

Una 'vieja conocida' del público castellonense

La otra mitad de este reconocimiento, Valeria Castro, mantiene también un vínculo especial con la provincia. La artista canaria actuó en el ciclo Singin’ in the Cave de la Vall d’Uixó en dos ocasiones —en 2021 y 2023—, donde conquistó al público con su voz delicada y su sensibilidad. Esa conexión con Castellón hace que su premio se sienta, de algún modo, también cercano.

Castro representa la consolidación de una nueva generación de cantautoras que escriben desde la verdad y la emoción. Su trayectoria, marcada por la coherencia artística y la cercanía, refuerza el mensaje que ambos artistas comparten: la autenticidad como valor diferencial en la música actual.

El impacto cultural del Premio Ondas

El Premio Ondas es uno de los reconocimientos más prestigiosos de la comunicación y la música en España. En su edición 2025, que recibió más de quinientas candidaturas de dieciocho países, el galardón actúa como un altavoz de la diversidad creativa. Para Guitarricadelafuente, supone la consagración de un camino que comenzó desde la independencia y el boca-a-boca digital; para Valeria Castro, una confirmación de su madurez artística.