Daniel Chiva, músico de Castellón: «Nunca planeé un proyecto propio como Chiva Flor; las canciones salieron de manera natural»

Después de años marcando el ritmo desde la batería en bandas como Señor Presidente o La Punzada del Guajiro, Daniel Chiva encontró lejos de Castellón —concretamente en Melbourne— el impulso para dar forma a su propio universo sonoro. Allí nació Chiva Flor, un proyecto que combina la calidez analógica de los setenta con una sensibilidad contemporánea que bebe del folk, la psicodelia y el Mediterráneo.

Con un primer disco a punto de ver la luz, producido por Xavi Muñoz (Stereolab, Alberto Montero), Chiva habla con serenidad sobre el origen natural de sus canciones, la importancia del paisaje en su música y la necesidad de sentirse acompañado en el proceso creativo.

Vienes de ser batería en distintas bandas de Castellón. ¿Qué te empujó a dar el salto al frente y convertirte en el motor creativo de un proyecto propio?

Me fui a vivir fuera y al no tener una batería empecé a tocar la guitarra. Nunca había planeado tener un proyecto propio, las canciones salieron de manera natural. Esas canciones pasaron a ser lo que más me movía a nivel musical y aparté bastante la batería.

Melbourne parece haber sido un punto de inflexión para ti. ¿Qué descubriste allí, en la escena folk y psicodélica, que no encontrabas en tu entorno más cercano?

Lo más significativo es que conocí a mi amigo Lachy (Jarrah Ma). Es honestamente el escritor de canciones más talentoso que he conocido. Compartimos casa y el hecho de escuchar sus canciones despertó algo ahí de «yo quiero hacer algo parecido».

Daniel Chiva con el resto de componentes de Chiva Flor. / Arnau Mas

Tus canciones nacieron entre viajes y paisajes distintos. ¿Qué papel juegan el territorio y la memoria de esos lugares en tu manera de componer?

Viajar te hace estar alerta porque todo es nuevo, los ojos bien abiertos, y eso, en mi experiencia, puede ayudar para componer. Muchas canciones las escribí no viajando sino al volver. Creo que en los viajes no te da tiempo a asimilar todo sino que es al volver cuando queda ahí un poso, y escribir es una forma de canalizarlo.

El sonido de Chiva Flor bebe de los 70, pero también de referentes actuales como Kevin Morby o Mac DeMarco. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre tradición y contemporaneidad?

Pues por ejemplo en el mensaje, porque si eres honesto hablas de lo que te pasa y eso es un reflejo de tu tiempo y no de otro. En nuestro caso está la intención de que la producción se sienta cálida, cercana, como pasaba en discos de los 70, pero los medios son otros, también nuestras influencias, y ¡menos mal! porque si no estaríamos haciendo un ejercicio de pura nostalgia, y no soy muy fan de eso.

En este primer disco hay una apuesta por lo orgánico y poco sintético. ¿Es también una declaración de intenciones frente a cómo se produce música hoy en día?

Es que los discos que más me gustan suenan así, entonces tenía claro que quería que sonara de esa forma. A posteriori sí que me pone contento que, por ejemplo, el otro día me escribiera un amigo para decirme que le encantaban las canciones por este motivo, que estaba cansado de producciones super grandilocuentes. El mérito de la producción es por cierto del amigo Xavi Muñoz, nos entendió super bien y tuvo un gusto muy fino.

El Mediterráneo aparece como un ingrediente más en tu música. ¿De qué manera tu tierra y su paisaje influyen en la sensibilidad sonora de Chiva Flor?

Yo creo que el clima y el paisaje te influyen mucho. Aquí tenemos muchos días de sol al año, es imposible que eso no se acabe notando un poco en el sonido.

Has reunido a una banda de compañeros para dar forma al disco. ¿Qué aporta cada uno de ellos al universo de Chiva Flor y cómo cambia tu música cuando deja de ser solo tuya?

Pues aparte de lo sonoro, que es mucho, diría que lo principal en mi caso es el sentirte acompañado. Puedo ser inestable e inseguro y el proyecto que estoy sacando adelante no sería posible sin que muchos amigos hubiesen creído y apostado por él.

¿Qué te mueve, en lo más íntimo, a escribir canciones y a querer compartirlas con los demás? ¿Es un impulso, una necesidad o una forma de diálogo con el mundo?

Un poco de las tres cosas que has dicho.