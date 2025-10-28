No es Nueva York, pero casi: el EACC de Castelló revive la era del 'No Wave Cinema'
El Espai d’Art Contemporani organiza un ciclo de la mano de Rafa Cervera dedicado a este movimiento colaborativo de cine 'underground'
«Ya se sabe cómo es Nueva York; a no ser que se trate de ruido o la posibilidad de un incendio, ignoramos las actividades de los demás, porque es lo mejor para la salud de todos».
Lucy Sante lo escribió en Mata a tus ídolos (Libros del KO; trad. Zulema Couso), pero podría haberlo dicho cualquier habitante del Lower East Side a mediados de los setenta, cuando las calles olían a basura, sudor y electricidad. Era una ciudad rota y febril donde Lou Reed cantaba a los noctámbulos, Patti Smithescribía poemas entre los muros del Chelsea Hotel y Debbie Harry reinventaba el pop con una navaja entre los dientes. En los sótanos del downtown, mientras el punk incendiaba los garitos, un grupo de cineastas sin dinero ni permiso encendía su propia chispa: el No Wave Cinema, un cine sucio, urgente y radical que acabaría marcando a toda una generación de creadores.
El EACC rescata el pulso del No Wave
Ese mismo pulso —la belleza del caos, el impulso del hazlo tú mismo— es el que el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) rescata con el Ciclo de Cine Underground de Nueva York, una programación comisariada por el periodista y escritor Rafa Cervera, profundo conocedor de aquella escena en la que música y cine eran una misma llamarada. Del 4 de noviembre al 9 de diciembre, el EACC proyectará siete títulos esenciales que ayudan a comprender el espíritu del No Wave Cinema y su influencia en autores como Jim Jarmusch, Steve Buscemi o Vincent Gallo.
Siete títulos para entender el cine underground
Entre las películas destacan Blank City (4 de noviembre), documental que retrata aquella era de improvisación y furia creativa; TV Party (11 de noviembre), una ventana a los excesos de la contracultura; Rome ’78 y Vortex (18 y 25 de noviembre), además de los cortos Guerillere Talks y Black Box (2 de diciembre), y la mítica Permanent Vacation (9 de diciembre), ópera prima de Jarmusch y canto melancólico a los márgenes. Cada sesión se celebrará en el Espai Cinema del EACC, con entrada libre hasta completar aforo, los martes a las 20.00 horas (excepto Guerillere Talks, que se proyectará un viernes y culminará con un concierto del grupo experimental BLODD Quartet, con el neoyorquino Mark Cunningham como invitado).
Fanzines, autoedición y espíritu DIY
Pero este ciclo de cine underground en Castelló no se limita a las proyecciones: también reivindica el espíritu de la autoedición a través de un fanzine creado ex profeso por el propio Cervera, que incluirá textos e información sobre cada filme. Una publicación artesanal que conecta con otras iniciativas del centro, como el festival Tragapinyols, y que reafirma la vocación del EACC por servir de altavoz a las corrientes culturales que escapan de lo normativo.
Cinefórum y cierre con espíritu rebelde
El ciclo funcionará como un cinefórum en el que Cervera y el artista visual Carlos Bonet conducirán las sesiones inaugurales y de clausura. Más que un homenaje, será una relectura del espíritu underground que cambió para siempre la forma de entender el arte. Porque aquel Nueva York de los 70 —sucio, libre, lleno de heridas y de vida— sigue resonando hoy en cualquier espacio que se atreve a mirar la cultura desde los márgenes. Y Castelló, esta vez, será uno de ellos.
