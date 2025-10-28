Mabel Lozano, premi Letras del Mediterráneo de Castelló per la seua mirada combativa
L'autora recollirà el 30 d'octubre el seu guardó en la categoria de Novel·la Policíaca dins de la gala que organitza la Diputació Provincial
Compromesa, directa i valenta. Així és Mabel Lozano, la creadora reconeguda per la Diputació de Castelló en la categoria de Novel·la Policíaca dins dels premis Letras del Mediterráneo 2025, la gala dels quals se celebra aquest 30 d'octubre al Moll de Costa del Grau de Castelló.
L’autora, guionista, productora i directora de cinema ha convertit l’art en una arma de denúncia, un espill que reflectix les ombres de la societat contemporània per a trencar silencis i despertar consciències.
Fa més de vint anys que Lozano va decidir eixir del focus mediàtic per a enfocar la seua mirada cap a altres realitats. Des de llavors, ha bastit una trajectòria marcada per la coherència i el compromís. Amb documentals com El proxeneta o Biografía del cadáver de una mujer, premiats amb el Goya, ha posat nom i rostre a les víctimes del tràfic sexual i ha convertit el seu treball en un crit contra la indiferència.
Primera novel·la
Ara, amb la seua incursió literària, amplia el seu llenguatge expressiu sense perdre l’essència. La seua novel·la Ava —que publicarà l’editorial AlRevés— porta al paper el mateix esperit combatiu que caracteritza la seua obra audiovisual. El resultat és una ficció amb nervi periodístic i emoció humana, que explora les zones més fosques de la moral i la corrupció, sempre amb el desig de donar veu a qui no en té.
Lozano es definix com una «portaveu» de les dones invisibles, i utilitza la cultura com una forma de justícia simbòlica. Per això, el seu reconeixement en Letras del Mediterráneo va més enllà de la literatura: és una celebració del poder transformador de la paraula i de la necessitat de mirar de front les ferides socials.
Amb la seua veu clara i insubornable, Mabel Lozano demostra que la ficció també pot ser un espai de resistència. I que, quan la literatura s’ompli de veritat, pot canviar —encara que siga una mica— el món que descriu.
