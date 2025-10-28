Vicent Forment guanya el XXVI Certamen de Fotografia Ciutat de Benicarló
El segon premi ha estat per a Pilar Villanueva i el tercer per a Jose Conceptes
De les 107 obres presentades al concurs, el jurat ha fet una selecció de 50 fotografies que es podran visitar al Mucbe fins al 23 de novembre
El jurat del XXVI Certamen de Fotografia Ciutat de Benicarló, que enguany tenia com a lema 'Formes geomètriques en el teu entorn', ha atorgat el primer premi a la fotografia 'Escribint amb llum 2', de Vicent Forment Fernández.
El segon premi ha estat per a Pilar Villanueva Redón, per la fotografia 'Detrás de la celosía', mentre que el tercer premi l'han atorgat a Jose Conceptes per la fotografia titulada 'Triangulaciones'.
L'acte de lliurament dels guardons va tindre lloc divendres passat al MucBe, presidit per la regidora de Cultura, María Teresa Pellicer, qui va felicitar els participants i va destacar «la gran qualitat artística i tècnica de les obres presentades, que demostren el talent i la creativitat dels fotògrafs, tant locals com provinents d'altres municipis».
El guanyador, Vicent Forment, s'endurà un premi de 500 euros, mentre que el segon i el tercer classificats han aconseguit 250 euros i 100 euros respectivament.
Les 50 obres que el jurat ha seleccionat (d'entre les 107 que s'havien presentat) es podran visitar al Mucbe fins al 23 de novembre.
