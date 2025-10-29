Juan Ramón Biedma, Premi Letras del Mediterráneo de Castelló 2025, un cartògraf de les ombres
L'escriptor sevillà ha estat reconegut en la categoria de Narrativa per la seua novel·la 'El club de los primogénitos' (Almuzara). El 30 d'octubre recollirà el guardó al Moll de Costa
El pròxim 30 d’octubre, al Moll de Costa del Grau de Castelló, la Diputació de Castelló celebrarà la gala dels Premis Letras del Mediterráneo 2025, que reconeixen la tasca d’autors que han sabut unir literatura i territori. En la modalitat de narrativa, el guardó ha sigut per a Juan Ramón Biedma (Sevilla, 1962), un dels escriptors més originals i poderosos de la literatura espanyola contemporània. El seu univers narratiu, entre el gènere negre, la fantasia i la crítica social, s’ha consolidat com una de les propostes més personals de la narrativa actual.
Una trajectòria polièdrica
Format en Dret, Biedma va abandonar la carrera universitària per dedicar-se a una vida professional tan diversa com la seua obra: gestor d’emergències, editor, guionista, locutor de ràdio i crític cinematogràfic. Des del 2010 col·labora en Canal Sur Radio com a analista de cinema. Aquesta trajectòria heterogènia ha impregnat la seua escriptura d’una mirada única sobre la condició humana, les seues ombres i els seus marges.
Va debutar amb El manuscrito de Dios (2005), ambientada en una Sevilla preapocalíptica que ja anunciava els trets centrals del seu estil: escenaris urbans degradats, personatges marginals i un llenguatge densament poètic. L’any següent va publicar El espejo del monstruo (2006), lectura obligatòria a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Mèxic pel seu tractament de la diferència i la monstruositat.
Reconegut per la crítica i els lectors
El seu gran èxit arribà amb El imán y la brújula (2007), amb la qual va obtindre els premis Hammett, Novelpol i Crucedecables, consolidant-se com una de les veus imprescindibles de la nova novel·la negra espanyola. Des d’aleshores, Biedma ha demostrat una vocació d’experimentació constant amb títols com El efecto Transilvania, El humo en la botella, Antirresurrección o Tus magníficos ojos vengativos cuando todo ha pasado, que combinen el thriller, la història i el terror amb un segell absolutament personal.
En 2020 va rebre el Premi Unicaja de Novel·la Fernando Quiñones per El sonido de tu cabello, una obra colpidora sobre la violència de gènere i la marginalitat. Les seues novel·les més recents, Crisanta (Premi Valencia Negra 2023 i Premi Celsius 2024) i El club de los primogénitos (2025), demostren la maduresa plena d’un autor que escriu des del límit entre el realisme i el malson.
El club de los primogénitos, Castelló com a escenari
Publicada per Almuzara, El club de los primogénitos ha sigut reconeguda amb el Premi Letras del Mediterráneo 2025. La novel·la, ambientada a Castelló, narra la història d’un grup d’ajuda per a víctimes de segrest que adopta noms d’escriptors il·lustres i gira al voltant d’una investigació entre el misteri, la ironia i la denúncia social. Biedma la descriu com «una novel·la tan negra com l’humor que la recorre».
El seu vincle amb Castelló s’ha anat enfortint els últims anys, especialment gràcies al festival Castelló Negre, que el 2024 li va concedir el premi a tota una trajectòria. «Necessitava una ciutat que donara caràcter als meus personatges», ha explicat l’autor. No és casual, per tant, que la ciutat haja acabat convertint-se en escenari literari d’una de les seues obres més importants.
Una veu pròpia dins del gènere negre
Amb un estil que fusiona el gòtic, el fantàstic i el social, Biedma ha estat comparat amb James Ellroy o Valle-Inclán, però el seu món és intransferible: una “Sevilla biedmiana” que oscil·la entre el realisme i el malson, poblada d’éssers fracturats i d’una bellesa fosca. La crítica el considera un «autor de culte» per la seua capacitat de fer caminar el lector pel fil entre la realitat i la paranoia, la raó i el desig.
Els nombrosos guardons que acumula —Hammett, Novelpol (en tres ocasions), Unicaja, Valencia Negra, Celsius o Castelló Negre— certifiquen una trajectòria que combina exigència literària i compromís social. En una època de lectures ràpides, Biedma escriu per provocar, per incomodar i per il·luminar les zones més fosques de la condició humana.
Cartografia de la foscor
El Premi Letras del Mediterráneo reconeix ara aquesta cartografia de les ombres que Biedma ha anat teixint al llarg de dues dècades. Amb una prosa intensa i un imaginari que desafia els límits del gènere, l’autor sevillà torna a recordar-nos que la literatura és, sobretot, una forma de mirar el món des del costat més fosc de la llum.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Brutal agresión en Castellón: «Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después»
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Rebeca, una tenista de Castellón becada en Estados Unidos: 'Le recomiendo esta experiencia a cualquiera
- La víctima del ‘crimen del contenedor’ es hoy enterrada en Almassora
- Casi 14.000 trabajadores de Castellón, a un paso de poder jubilarse antes sin ‘castigo’
- Vecinos de la avenida Vila-real ya no pueden más: 'Defecan junto a nuestras casas