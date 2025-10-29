De les arrels al gest contemporani: Almassora acull la dansa de Maria Tamarit
La Casa de la Cultura acull el 30 d'octubre la peça de dansa contemporània 'Del carrer ets l’estima!'
La Casa de la Cultura d’Almassora acollirà este dijous, 30 d’octubre, a les 19.00 hores, la mostra del projecte de creació Del carrer ets l’estima!, impulsat per la ballarina, performer i creadora escènica Maria Tamarit. L’activitat, que tancarà diverses setmanes de treball creatiu, tindrà un paper destacat per a les integrants de l’Associació Cultural El Torrelló.
Tradició i moviment contemporani
Del carrer ets l’estima! és un projecte de creació i investigació que vincula la memòria i la tradició valenciana amb la dansa contemporània, explorant noves formes de transmissió a través del moviment, el ritual i el diàleg intergeneracional.
Sota la direcció de Tamarit, el treball es presenta com un espai de trobada entre el patrimoni popular i la mirada actual, amb l’objectiu de mantindre viva la cultura com a espai de creació, resistència i cura comunitària.
A més, del projecte naix Tradició Remix, una proposta de mediació que involucra joves en pràctiques artístiques sobre la identitat, la diversitat i el sentiment de pertinença, utilitzant l’etnografia i els llenguatges escènics com a ferramentes de transformació.
Acostar l’art del moviment al territori
Esta mostra s’emmarca dins del programa Impuls a la Dansa, iniciativa nascuda en 2022 com a extensió del festival Dansa València, amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).
Després de tres anys de trajectòria, el projecte s’ha consolidat com una eina per portar la dansa contemporània a nous espais de la Comunitat Valenciana, connectant artistes, programadors i ciutadania.
El programa, que compta amb el suport del Circuit Cultural Valencià, s’estructura en dos línies principals: la formació d’un col·lectiu de programadors municipals i l’acolliment d’estades artístiques i processos de mediació en diferents municipis, amb la participació de companyies emergents i consolidades del territori.
Aposta per totes les disciplines artístiques
El regidor de Cultura d’Almassora, Vicent Blay Casino, ha subratllat «l’aposta que es fa des de l’Ajuntament per fomentar totes les disciplines artístiques, donant-los espai en la programació cultural».
Amb esta mostra, Almassora reforça la seua presència dins del mapa valencià de la dansa contemporània i aposta per un model cultural obert, participatiu i arrelat al territori.
