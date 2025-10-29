Mostra d'Arts Escèniques
L’UJI encén la tardor cultural amb 51 espectacles del Reclam en 11 municipis
Del 31 d’octubre al 30 de novembre, la nova edició del certamen convertirà les comarques de Castelló en un gran escenari per al teatre, la dansa, el circ i la música
La Universitat Jaume I presenta una nova edició del Reclam, la Mostra d’Arts Escèniques que enguany arriba a la seua XXXIII edició amb 51 espectacles repartits entre 11 municipis. Del 31 d’octubre al 30 de novembre, el certamen oferirà una àmplia programació que reforça el seu paper com a espai per a la reflexió i el debat a través de les arts. Com a novetat, una de les funcions tindrà lloc al Centre Penitenciari Castelló II, situat a Albocàsser, dins d’una aposta per portar la cultura a nous espais i públics.
Una mostra que irradia cultura des de l’UJI
Organitzada pel Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI, la mostra compta amb la col·laboració dels ajuntaments d’Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Castelló de la Plana, Vilafranca, Vila-real i Vinaròs, a més de la Diputació, la Fundació Caixa Castelló, l’Institut Valencià de Cultura i el Centre Penitenciari Castelló II.
Durant la presentació, la vicerectora de Cultura, Llengües i Societat, Carmen Lázaro, ha destacat que el Reclam «no és només una recopilació d’espectacles, sinó una declaració de principis sobre el rol de la cultura en l’educació superior i en la societat». Lázaro ha recordat també que la mostra «ix del campus per a abraçar diferents poblacions, convertint l’UJI en un agent dinamitzador que combat l’escletxa d’accés a l’art i enforteix el teixit social de la província».
El cartell d’aquesta edició, obra de Mar Sotomayor, s’inspira en la calavera de Hamlet i simbolitza «la fragilitat del món i la reivindicació de la vida», amb un crani de vidre ple de fulles de tardor.
Diversitat d’escenes i grans noms
El director artístic del Reclam, Toni Valesa, ha subratllat que la mostra combina «grans muntatges amb altres més modestos», amb propostes tant de compromís social com lúdiques, però sempre amb una mirada reflexiva i una clara exigència artística. Entre els noms destacats figuren Oriol Pla, Ernesto Alterio, Marta Belenguer, Sol Picó, Isabel Vázquez i la pallassa Pepa Plana.
L’obra Gola, interpretada per Oriol Pla i dirigida juntament amb Pau Matas, obrirà el festival el 31 d’octubre al Paranimf de l’UJI. Aquesta peça, reconeguda amb el Premi Barcelona de Teatre, utilitza la metàfora de la gola per a qüestionar el consumisme i la voracitat de la societat contemporània. La cloenda, el 30 de novembre al Teatre Municipal de Benicàssim, arribarà amb Rube, un espectacle de circ i dansa que fusiona física, humor i malabars lumínics.
El Paranimf, epicentre del Reclam
El Paranimf de l’UJI acollirà la major part de la programació, amb propostes com Èdip, adaptació de Sòfocles a càrrec de Bambalina Teatre Practicable; Casting Lear, revisió lliure de Shakespeare; o Meme, antes todo era campo Vol. II, un muntatge immersiu sobre ecologia i dramatúrgia contemporània. En dansa, destaquen El último acto de fe, Honest i La cordero y su ejército, de Sol Picó.
Els teatres Principal i del Raval de Castelló acolliran obres com La verdad, amb Joaquín Reyes; Viejos tiempos, de Harold Pinter; o Si tu te’n vas, dirigida per Pepa Plana. També s’hi representarà Zambra, la buena salvaje, d’Isabel Vázquez, i Mare, una història familiar ambientada en la València dels anys vuitanta.
De la dansa al teatre familiar
El Reclam 2025 inclou una nodrida programació de dansa contemporània amb peces com Cos ser i cantar (Dunatacà), Rosa de paper (Marroch), Anudar (Marea Danza) o Mover montañas (Alberto Velasco). La funció al Centre Penitenciari d’Albocàsser, amb la companyia València Dancing Forward, serà un dels moments més simbòlics del certamen.
També hi haurà espai per al teatre familiar, amb títols com Voilà, Luna de Pergamino, Clic o Xup, Xup, que acostaran les arts escèniques als més menuts.
Més informació a la web de l'UJI: https://www.uji.es/cultura/base/sasc/aules/teatre/reservori/reclam/reclam2025/
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Brutal agresión en Castellón: «Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después»
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Rebeca, una tenista de Castellón becada en Estados Unidos: 'Le recomiendo esta experiencia a cualquiera
- La víctima del ‘crimen del contenedor’ es hoy enterrada en Almassora
- Casi 14.000 trabajadores de Castellón, a un paso de poder jubilarse antes sin ‘castigo’
- Vecinos de la avenida Vila-real ya no pueden más: 'Defecan junto a nuestras casas