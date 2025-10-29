Xarxa Teatre reinterpreta el mito de la torre de Babel en su nuevo espectáculo con efectos especiales y proyecciones

Según la Biblia, el mito de Babel explica el origen de la diversidad de lenguas en el mundo. De acuerdo a este relato del libro del Génesis, la humanidad, que hablaba un solo idioma, intentó construir una torre gigantesca para alcanzar el cielo y hacerse un nombre. Dios entendió esta acción como un acto de soberbia y confundió sus lenguas para que las personas no pudieran entenderse, obligándolos a abandonar la construcción y dispersarse por la tierra. La ciudad fue llamada Babel (significa «confusión» en hebreo) debido a que allí se confundieron los idiomas.

Ese relato bíblico tan conocido en la cultura popular es sobre el que gira la nueva obra de Xarxa Teatre, pero lógicamente dándole una vuelta para reinterpretar el mito, centrándose sobre todo en la evolución de la humanidad.

Ensayo de 'Babel', el nuevo espectáculo de Xarxa Teatre / Gabriel Utiel

La compañía vila-realense apura los preparativos para estrenar Babel, la representación en la que llevan más de un año trabajando y que verá la luz oficialmente como broche de oro del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz. Su estreno será este sábado, a las 22.30 horas, en la plaza de la Catedral de la ciudad gaditana.

Mediterráneo fue este martes testigo de uno de los últimos ensayos de la obra en su sede ubicada en la calle Borriol, en Vila-real. Tal como definen desde la compañía codirigida por Nel·lo Vilanova y Leandre Escamilla, se trata de «un espectáculo de gran formato, estático, con efectos especiales y proyecciones sobre la escenografía».

¿Qué cuenta la historia?

La historia cuenta la evolución de cinco personajes conducidos en todo momento por Cronos, el dios del tiempo, y Tea, la diosa creadora del espacio. Estos cinco personajes deciden compartir sus vidas para crear una comunidad que les permita vivir en armonía y adaptándose a su entorno. Todo va bien hasta que aparecen la sed de poder y el egoísmo. Babel es, en palabras de sus autores, «un canto a la diversidad y la sostenibilidad que nos muestra la importancia de convivir con amor, respeto y armonía».

Como es seña de identidad de Xarxa, la obra mezcla música en directo, efectos especiales, poesía visual y danza en una escenografía cambiante, en la que está bien presente la unión de tradición y modernidad a través del lenguaje universal del movimiento de los cuerpos, la luz y las imágenes, liberados del texto hablado.

La autoría y la dirección escénica de Babel corren a cargo de Paula Escamilla.