Los 60 nunca mueren: el Sixties Rock Weekend regresa a Castelló con Los Estanques, Ian Kay y más nombres de lujo

Castelló se prepara para volver a teñirse del espíritu sesentero con la séptima edición del Sixties Rock Weekend, que los días 31 de octubre y 1 de noviembre ocupará la sala La Bohemia (calle Císcar, 14). Las puertas se abrirán a las 19.00 horas, y desde las 19.30 hasta las 23.00 la música sonará sin pausa, en un viaje donde la estética y el pulso de los sesenta se conjugan con la energía contemporánea.

Cartel de lujo para una cita irrepetible

En esta edición los nombres elegidos confirman la ambición del festival por conjugar memoria, revival e intensidad viva: Los Estanques, Billy Tibbals, Los Bengala, Ian Kay, Paco Vila y The Black Beat forman parte del cartel oficial.

Cada uno aporta su peculiar lectura del sonido sixties: Los Estanques con psicodelia pop, Billy Tibbals trayendo el groove británico, Los Bengala con intensidad garage, Ian Kay desde la voz solista, Paco Vila como figura local con bagaje mod de los noventa, y The Black Beat representando la escena castellonense viva. Juntos, vindican que aquel sonido no está en un museo, sino que sigue latiendo hoy.

Ian Kay regresa a la provincia para actuar en la séptima edición del Sixties Rock Weekend. / MEDITERRÁNEO

Música viva y estética reencontrada

No se trata solo de traer la ropa de cuadros, las scooters o las Gretsch relucientes; el Sixties Rock Weekend convierte la ciudad en escenario de un túnel del tiempo que apela a la sensibilidad joven (y no tan joven) de Castelló. Desde su nacimiento en 2009 en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, el festival ha sido una ventana sobre la cultura mod, el beat, el garage y el rhythm & blues —y también una plataforma de creación local para bandas de la provincia.

El traslado de sus primeras ediciones al formato más íntimo de La Bohemia y el reajuste a dos jornadas marcan una puesta al día que no renuncia al espíritu, más bien lo refuerza: menos días, mayor intensidad, mayor proximidad.

Un legado que respira aquí y ahora

El recorrido histórico del festival —con sus años de esplendor (2009-2013), su parón y su renacer— aporta un valor simbólico. Ha sido un rito anual de identidad para los amantes del «modismo sesentero» y ahora opera como puente entre generaciones: la gente que creció con aquellos sonidos y los jóvenes que los redescubren.

En ese sentido, la edición de 2025 no es un eco: es un latido vivo. Y cuando escuchas un riff que parece arrancado de 1965, pero suena en Castelló en 2025, entonces te das cuenta de que la estética sixties no es vestuario: es actitud.

Porque más allá de los arpegios y los zapatos de charol, lo que verdaderamente importa es la comunión colectiva, la pista llena, la aguja del vinilo que vuelve a girar, la emoción que no ha envejecido.

¿Por qué sigue importando?

El Sixties Rock Weekend demuestra que la década de los sesenta sigue vigente no por nostalgia, sino porque fue un momento fundacional: cambio social, explosión creativa, música que cruzó fronteras. Y hoy, en Castelló, ese legado es semilla. Mientras el mundo cambia con su tormenta digital, la vibración de una banda en directo, la camaradería entre público, el crujir de un ampli valvular, son antídotos.

Así, cuando el viernes 31 y sábado 1 la sala La Bohemia se convierta en cápsula del tiempo, lo hará con una mirada hacia delante, no hacia atrás: revivir los sesenta para, en el presente, sentirse vivos.

Entradas aún disponibles aquí.