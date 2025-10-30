Letras del Mediterráneo 2025: la Diputación refuerza la proyección de Castellón como escenario literario

Bajo la brisa del puerto y el murmullo de los asistentes, el Moll de Costa del Grau de Castelló se ha vestido de gala para celebrar una nueva edición de Letras del Mediterráneo, la iniciativa literaria impulsada por la Diputación Provincial de Castellón que este año cumple siete ediciones rindiendo homenaje a la provincia como territorio inspirador.

El acto, presidido por el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha reunido a autoridades, escritores y representantes del mundo editorial en una velada que combinó literatura y emoción. Clausell ha destacado «la capacidad del proyecto para proyectar la imagen de Castellón más allá de sus fronteras a través de la palabra escrita» y ha subrayado que el programa «sitúa a la provincia como escenario literario de referencia en España».

Durante la gala, los asistentes han podido descubrir las tres obras premiadas este año a través de una conversación con sus autores, en la que se desvelaron claves narrativas y anécdotas de cada título.

Tres miradas, una misma inspiración: Castellón

En la categoría de Novela Narrativa, el premio ha sido para Juan Ramón Biedma (Editorial Almuzara) por El club de los primogénitos. La novela —ya publicada y presentada durante la gala— presenta una Castelló simbólica y contemporánea, donde lo esotérico y lo cotidiano se entrelazan en una historia sobre desapariciones, supersticiones y heridas familiares. Su protagonista, La Sastra, una mujer que ayuda a la gente con males de ojo, se ve envuelta en un caso de secuestro que conecta con un peculiar grupo de apoyo para víctimas: «el club de los primogénitos».

En la categoría de Novela Policíaca, la galardonada Mabel Lozano (Editorial AlRevés) ha presentado Ava, una historia que parte de Castellón y viaja hasta Colombia. La protagonista, María, es una profesora universitaria castellonense que emprende un viaje transformador tras reencontrarse con su amiga Carmen, una monja que trabaja con niños huérfanos. Allí conoce a Ava, una niña que cambiará su vida. La novela se inspira en el cortometraje homónimo de Lozano, ganador del Premio Goya 2024 al Mejor Cortometraje Documental.

Por su parte, José Ángel Mañas (La Esfera de los Libros) ha sido reconocido en la categoría de Novela Histórica por El enigma del Papa Luna, una recreación del robo del cráneo de Benedicto XIII ocurrido en el año 2000. Mañas combina el rigor histórico con su característico estilo directo para ofrecer un retrato humano del célebre Papa de Peñíscola, uno de los personajes más fascinantes de la historia valenciana.

Castellón, territorio literario

Con estas tres obras, la colección Letras del Mediterráneo 2025 amplía un catálogo que supera ya las 20 novelas publicadas por autores de reconocido prestigio nacional e internacional. A lo largo de sus siete ediciones, el programa ha logrado proyectar la imagen de Castellón como un espacio literario y cultural de primer orden, con títulos traducidos y comercializados en Europa y Latinoamérica.

El objetivo, según la Diputación, es seguir consolidando un relato literario propio, capaz de unir cultura, turismo y promoción territorial. En palabras de Clausell, «Letras del Mediterráneo convierte a Castellón en un personaje literario más, un lugar donde la ficción y la realidad se funden para mostrar la diversidad y riqueza de nuestra provincia».

La velada ha concluido con un brindis entre los asistentes frente al mar, mientras los tres autores firmaban ejemplares de sus novelas y compartían impresiones con lectores, editores y representantes del ámbito cultural. Un cierre perfecto para una noche que reafirma la vocación literaria del Mediterráneo y el papel de Castellón como fuente de historias.