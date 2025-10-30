Los Romeos vuelven: 35 años después, Castellón se prepara para otra revolución pop-punk

Tras décadas de preguntas, nostalgia y recuerdos imborrables, Los Romeos regresan a los escenarios en 2026. La emblemática banda de pop-punk castellonense, liderada por la carismática Patrizia Escoin, ha anunciado en redes sociales su vuelta para celebrar el 35 aniversario de su disco debut, una fecha que marcará un hito en la memoria musical española. «La cosa aún está cerrándose. Estamos empezando con el booking. Hasta un poco más adelante no diremos fechas», ha confirmado la propia Patrizia a Mediterráneo, dejando claro que la gira está en preparación pero promete emociones para los fans de toda la vida.

Iconos del pop moderno

Formada en Castelló en 1988, Los Romeos irrumpieron en la escena musical española con un sonido que combinaba la inmediatez del punk ramoneano con la accesibilidad del pop moderno, todo filtrado por la personalidad arrolladora de Patrizia. Su primer álbum homónimo (1990) contenía éxitos inmediatos como Muérdeme y Mi vida rosa, canciones que hoy se consideran clásicos indiscutibles del pop-rock nacional. Su presencia en programas como Plastic y Rockopop consolidó la imagen de Patrizia como una vocalista magnética y provocadora, capaz de llenar pantallas y escenarios con una sensualidad y energía poco habituales en España a comienzos de los 90.

Durante la década siguiente, Los Romeos publicaron Sangre Caliente (1992) y Sin conexión (1996), explorando nuevos matices sonoros y consolidando su propuesta de pop-punk melódico. Sin embargo, las tensiones con sus discográficas y la falta de distribución del último disco precipitaron la disolución del grupo, dejando un legado breve pero intenso y una generación de fans que nunca dejó de recordarlos. La muerte del bajista y principal compositor, Pedro López Moreno, en 2006, marcó un capítulo especialmente doloroso en la historia del grupo.

Dos de los trabajos discográficos de Los Romeos. / MEDITERRÁNEO

Mucho más que nostalgia

El regreso de Los Romeos no solo es una reunión de nostalgia, sino también un homenaje a su influencia en la música española. En la era digital, sus canciones han sido redescubiertas por nuevas generaciones en YouTube y plataformas de streaming, confirmando que la frescura de su pop-punk sigue intacta. Para Patrizia Escoin, este regreso representa también una oportunidad de reconciliar pasado y presente, conectando la energía de los 90 con la experiencia de décadas de carrera, incluyendo proyectos como Lula, Los Amantes y ExFan, y su obra autobiográfica Redonda Como Una Pelota.

Aunque los detalles de la gira aún no están cerrados, la noticia ha encendido las redes y los corazones de los seguidores: Los Romeos vuelven, y Castelló, su ciudad de origen, será sin duda testigo de uno de los acontecimientos culturales más esperados de 2026.