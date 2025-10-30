Remate de la gira 25 aniversario de Killus en un Halloween «de miedo y metal» en Castelló

Veinticinco años como banda de metal industrial y heavy metal de referencia en Castellón se dicen pronto, pero son el resumen de una dilatada trayectoria musical que ha consolidado a Killus como un emblema del género nacido en la provincia. Dos décadas y media que han dado para diez álbumes y el que está en camino. Hace poco días presentaron el primer single de su nuevo trabajo, Burning Out.

Su aniversario se inició en el 2024, pero este fin de semana rematan una gira, después de un verano muy intenso, en la que han celebrado con el público ese camino musical que ellos mismos definen como «una entidad transdimensional, que encontró en la música industrial su vehículo de manifestación».

No es casual que hayan elegido la celebración de Halloween para proponer un concierto de «miedo y metal» en la sala Salatal de la capital de la Plana, donde compartirán escenario con las bandas Vorttex (València) y Rejected Underdogs (Castellón). Será este viernes, 31 de octubre, a las 21.00 horas. Las entradas anticipadas, a un precio de 15 euros, se pueden adquirir de forma física en los pubs Manowar de Castellón y Belga de Vila-real, y en Ticket&Roll.

Prometen una velada con «una atmósfera electrizante» en la que «todo está preparado para que la música y el espectáculo se fusionen en un ritual de pura energía».

El nuevo sigle se presentó el pasado 24 de octubre en Youtube y Spotify, por lo que los seguidores ya saben que se mantienen fieles a un estilo tan contundente y personal como incontestable, que ha convertido a este grupo de Vila-real, formado por dos intérpretes locales y dos de Tarragona, en una de las agrupaciones del género «más potente y transgresora del metal industrial español».