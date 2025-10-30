Un director de Castellón, al frente de un histórico festival de cine español: ¿Sabes quién es?

Hay nombres que se convierten en sinónimo de cine, de constancia y de amor por una profesión. Y hay momentos en los que esa trayectoria discreta, pero imparable, alcanza un punto de inflexión. Es lo que acaba de ocurrir con un realizador nacido en Vila-real, que ha sido elegido para ponerse al frente de uno de los festivales más emblemáticos del panorama cinematográfico español.

El anuncio se ha hecho oficial este jueves, 30 de octubre, en Medina del Campo, donde se ha presentado al nuevo responsable de la Semana de Cine de Medina del Campo (SECIME), un certamen con casi cuatro décadas de historia que ha visto pasar por su escenario a figuras como Berlanga, Verónica Forqué o Daniel Sánchez Arévalo. Tras 38 años de dirección ininterrumpida de Emiliano Allende, el relevo supone el inicio de una nueva etapa para el festival… y también un motivo de orgullo para la provincia de Castellón.

Toda una vida ligado al séptimo arte

Ese nuevo director no es otro que Sergi González, realizador y guionista vila-realense con más de veinte años de trayectoria al frente de la productora Dionisia Films, y autor de 18 cortometrajes —varios de ellos premiados en el propio certamen medinense—. González asume el reto «con tranquilidad y confianza», según ha confesado en su presentación, respaldado por un equipo «con mucha experiencia y ganas de trabajar».

Sergi González afronta un nuevo reto profesional al frente de la Semana de Cine de Medina del Campo. / MEDITERRÁNEO

Durante el emotivo acto, en el Auditorio Municipal Emiliano Allende, González ha agradecido al Ayuntamiento de Medina del Campo «haber confiado en mí para recoger un testigo que pesa mucho». Dirigiéndose a su predecesor, el castellonense ha añadido: «Siempre te he querido y respetado. Amo con locura este festival y he sido muy feliz aquí. Ni en el mejor de mis sueños habría imaginado esto».

El mejor perfil

El alcalde de la localidad vallisoletana, Guzmán Gómez Alonso, ha destacado que «Sergi es una persona cualificada y muy adecuada para asumir la gestión del festival; conoce muy bien el circuito de festivales y, sobre todo, la Semana de Cine de Medina del Campo». Por su parte, Cristina Aranda, concejala de Educación, Cultura y Consumo, ha celebrado esta «nueva etapa con mucha ilusión y con Emiliano como referente».

Uno de los mejores certámenes del país

La SECIME, nacida en 1988, se ha consolidado como uno de los festivales de referencia para el cortometraje en España, manteniendo viva una identidad que combina tradición, cercanía y apoyo al talento emergente. Su nuevo director lo tiene claro: «El festival tiene una esencia maravillosa que debemos mantener. Si algo funciona bien, es mejor no tocarlo».

Además de este nombramiento, González dirige actualmente otros certámenes, como el Festival Cortometrando de la Diputación de Castellón, el Galapán Film Festival (Jaén), el Festival Internacional de Cortos de Almassora (ALMA) y el Festival Internacional de Cortos de Vilafamés, lo que lo convierte en una de las figuras más activas en la promoción del cortometraje en España.

Sergi González, segundo por la izquierda, junto a Cristina Aranda, concejala de Cultura, Emiliano Allende, director del festival hasta hoy y Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo. / MEDITERRÁNEO

Con su llegada a Medina del Campo, la provincia de Castellón se cuela definitivamente en el mapa de los grandes festivales de cine nacionales, y lo hace a través de un nombre que, más allá de los focos, ha sabido construir su propio relato: el de un creador que empezó rodando cortos… y hoy dirige la historia de uno de los festivales más queridos del país.