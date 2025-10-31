Ana Sansano expone en Villa Elisa de Benicàssim su homenaje a los perros del Hollywood clásico

La artista ondense Ana Sansano presenta en Villa Elisa (Benicàssim) Be Kind, una exposición que rinde homenaje a los perros del Hollywood dorado. La muestra, que se inauguró el 30 de octubre, podrá visitarse los fines de semana hasta el 25 de enero de 2026.

A través de pinturas y piezas que mezclan ternura y glamour, Sansano revisita la historia del cine desde sus orígenes mudos hasta los años cincuenta, destacando tanto a las estrellas que compartieron su vida con sus mascotas como a aquellos canes que alcanzaron fama propia en la gran pantalla. En palabras de la artista, es «un homenaje al lazo inquebrantable entre el ser humano y el perro».

Ana Sansano (Onda, 1973), licenciada en Bellas Artes por la UPV, ha mostrado su trabajo en museos y galerías de España y Alemania, y sus obras forman parte de colecciones institucionales como las de la Generalitat Valenciana y la Universitat Jaume I.

Be Kind puede visitarse de viernes a domingo con entrada gratuita, reservando en cultura@benicassim.org o en el 964 30 45 65.