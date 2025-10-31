Exposición
Ana Sansano expone en Villa Elisa de Benicàssim su homenaje a los perros del Hollywood clásico
La artista ondense protagoniza una nueva muestra titulada 'Be Kind' hasta el 25 de enero de 2026
N. C.
La artista ondense Ana Sansano presenta en Villa Elisa (Benicàssim) Be Kind, una exposición que rinde homenaje a los perros del Hollywood dorado. La muestra, que se inauguró el 30 de octubre, podrá visitarse los fines de semana hasta el 25 de enero de 2026.
A través de pinturas y piezas que mezclan ternura y glamour, Sansano revisita la historia del cine desde sus orígenes mudos hasta los años cincuenta, destacando tanto a las estrellas que compartieron su vida con sus mascotas como a aquellos canes que alcanzaron fama propia en la gran pantalla. En palabras de la artista, es «un homenaje al lazo inquebrantable entre el ser humano y el perro».
Ana Sansano (Onda, 1973), licenciada en Bellas Artes por la UPV, ha mostrado su trabajo en museos y galerías de España y Alemania, y sus obras forman parte de colecciones institucionales como las de la Generalitat Valenciana y la Universitat Jaume I.
Be Kind puede visitarse de viernes a domingo con entrada gratuita, reservando en cultura@benicassim.org o en el 964 30 45 65.
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- El pueblo de Castellón donde el oro crece bajo tierra: así será la XXII Feria de la Trufa Negra
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios
- La invasión de naranja de Sudáfrica complica el inicio de la campaña citrícola de Castellón
- Restablecida la circulación en la AP-7 tras un accidente con un herido leve