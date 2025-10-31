'Castelló Ciutat Feliç' prepara una exposición para 2026 que une arte y participación ciudadana
El Auditori i Palau de Congressos acogerá del 26 de octubre al 4 de noviembre del próximo año una muestra que reunirá los proyectos nacidos de este movimiento
N. Cruz
Castelló se consolida como referente en arte social participativo con la preparación de una gran exposición en el Auditori i Palau de Congressos para el próximo año. Bajo el título Castelló Ciutat Feliç, la muestra reunirá durante doce días una instalación formada por miles de casitas de madera, junto a diez proyectos artísticos surgidos de esta iniciativa colectiva que conecta arte, comunidad y sostenibilidad.
Del símbolo a la acción ciudadana
El proyecto nació en 2018 con una pregunta tan sencilla como poderosa: ¿Cómo te imaginas una Ciudad Feliz? Desde entonces, más de 7.000 casitas han sido creadas por la ciudadanía como metáfora del deseo de construir una sociedad más humana y justa. El objetivo es alcanzar las 8.000 piezas antes de la exposición de 2026, consolidando una red de personas, asociaciones y escuelas comprometidas con los valores de convivencia, cooperación y bienestar común.
Historias que transforman
Entre los proyectos que formarán parte de la exposición destacan Bosc d’Oxigen, Romalda, Fil i Sofia o Pianos Vius, todos con un fuerte componente social y medioambiental. «Es emocionante ver cómo ha crecido Ciudad Feliz desde la primera casita. Ahora el reto es seguir sumando propuestas y personas», explica su creador, el artista Rafa Gallent, que también instalará próximamente una escultura alusiva al proyecto en el Grau de Castelló.
Arte y cohesión social
Castelló Ciutat Feliç ha implicado ya a 300 asociaciones y cerca de 100 centros educativos. Con esta iniciativa, Castelló refuerza su apuesta por la cultura como herramienta de transformación social, situando el arte participativo en el centro de su identidad urbana y de su futuro como ciudad creativa y humana.
