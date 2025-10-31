Teatro
Joaquín Reyes agota entradas en el Principal de Castelló con 'La verdad' tras el regreso de 'Don Juan Tenorio'
Los días 1 y de 2 noviembre, el teatro de la plaza de la Paz ofrece dos propuestas escénicas de gran interés
El Teatre Principal de Castelló inicia el mes de noviembre con dos propuestas escénicas muy esperadas: el clásico Don Juan Tenorio de José Zorrilla, interpretado por grupos teatrales locales, y la comedia La verdad, protagonizada por el humorista Joaquín Reyes.
Don Juan Tenorio, tradición teatral en Castelló
El sábado 1 de noviembre a las 19.00 horas, el escenario del Principal se llenará del espíritu romántico del Don Juan Tenorio, una obra que se representa cada año en Castelló desde 2006, cuando Rafa Lloret Teruel adaptó el texto para compañías locales.
En esta ocasión, participan las agrupaciones Taronger, L’Armelar, Entre Bastidores y Espiral Teatre, que darán vida al clásico drama entre Don Juan y Doña Inés, símbolo por excelencia del teatro español del siglo XIX.
Las entradas para esta función tienen un precio de entre 10 y 16 euros y pueden adquirirse en taquilla o a través de la web del Institut Valencià de Cultura (IVC).
Joaquín Reyes protagoniza la comedia ‘La verdad’
El domingo 2 de noviembre, también a las 19.00 horas, el Teatre Principal de Castelló acogerá la representación de La verdad, una comedia de éxito escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller y protagonizada por Joaquín Reyes.
La obra, que forma parte del abono cultural de otoño del IVC, presenta una divertida y ácida reflexión sobre las mentiras cotidianas en las relaciones de pareja. El protagonista, Miguel, es un mentiroso compulsivo que se mueve entre secretos, sospechas y engaños con su entorno más cercano.
Las entradas para esta función ya están agotadas, lo que confirma la expectación que genera ver a Joaquín Reyes en su faceta teatral.
Clásico y humor para abrir el mes cultural
Con Don Juan Tenorio y La verdad, el Teatre Principal de Castelló ofrece un fin de semana de contrastes: la solemnidad del drama romántico frente al humor contemporáneo. Dos montajes que refuerzan la apuesta del Institut Valencià de Cultura por combinar la tradición teatral castellonense con propuestas escénicas de primer nivel.
Más información y entradas disponibles en: ivc.gva.es
