Poesía
Francisco Vázquez Salomón presenta su 'Reverso' en Argot
La editorial Modernidad Líquida es la encargada de publicar el poemario del autor, una obra que ahonda en su intimidad
La librería Argot de Castelló acoge este miércoles, a partir de las 18.30 horas, la presentación de Reverso, un poemario de Francisco Vázquez Salomón editado en la editorial Modernidad Líquida, cuyo proyecto nace para primeras ediciones de autores y autoras noveles con el objetivo de guiarles y ayudarles en la publicación de su primer libro.
Reverso es una obra que se adentra en la intimidad del autor sin máscaras, con una escritura que no trata de ocultarse, sino de mostrarse desde la honestidad y la duda, incluso en sus propias contradicciones. Esa exposición emocional dota al libro de una verdad que trasciende lo autobiográfico y conecta con el lector. Así, en la obra, muchos poemas no se limitan a narrar o evocar recuerdos, sino que piensan sobre sí mismos: sobre el acto de escribir, el lenguaje, el silencio o la memoria. Hay una conciencia poética evidente, pero sin artificios ni pretensiones, lo que convierte el poemario en un espacio de reflexión accesible y sincero.
Breve perfil
Francisco Vázquez Salomón nació en Ginebra, hijo del exilio y la reconciliación, con raíces en Ulldecona y residencia en la Comunitat Valenciana. Vinculado desde joven a los medios de comunicación ha transitado la palabra hablada y escrita con naturalidad. Su trayectoria literaria ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos el primer premio del Certamen Nacional Literario de Gente Mayor 2022 y del Maratón de Microrrelatos CLAVE en 2023.
