Tresors antics
Un cofre d'Ares, del segle XIV al Museu de Belles Arts
La peça s'exposa de manera temporal a la Sala I
La Diputació Provincial de Castelló posa en valor i exposa en el Museu de Belles Arts de Castelló un cofre medieval d'Ares del Maestrat del segle XIV.
Es tracta d'una peça molt valuosa, típica del mobiliari de la Corona d'Aragó, que no sols és testimoniatge de l'habilitat artesanal i el simbolisme del seu temps, sinó que també exemplifica el compromís institucional amb la protecció del patrimoni cultural.
Així ho ha assenyalat el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, qui ha subratllat la importància d'esta exposició com una oportunitat per a acostar el patrimoni castellonenc a la ciutadania. “Volem que este cofre, que durant segles va guardar secrets, hui òbriga les seues portes al coneixement i la gent descobrisca la riquesa i profunditat del nostre patrimoni històric”, ha expressat Clausell.
I és que la seua inclusió en esta exposició temporal en el Museu de Belles Arts de Castelló brinda al públic l'oportunitat de “redescobrir un objecte singular que, després de segles en l'oblit, torna a contar fragments de la història d'Ares del Maestrat i del nostre llegat medieval”, ha assegurat el diputat provincial.
Testimoniatge viu
Datat en la segona meitat del segle XIV, este cofre medieval, propietat de l'Ajuntament d'Ares del Maestrat, representa una de les mostres més antigues de mobiliari conservades a la província de Castelló. “És un testimoniatge viu de la nostra història i una de les mostres més antigues del mobiliari conservat a la província”, ha indicat Alejandro Clausell.
Durant segles, l'obra va romandre sense aclarir, ni estudiar, fins que les investigacions desenvolupades pel Servei de Restauració de la Diputació han permés traure-la de l'anonimat i posar en valor la seua rellevància històrica i artística.
En este sentit, el diputat responsable de l'àrea de Cultura ha enaltit la labor que han realitzat els professionals del Servei de Restauració per a estabilitzar l'estructura de fusta, recuperar elements originals de la seua decoració i garantir la seua conservació per a les generacions futures.
“Gràcies al seu treball i dedicació hui podem recuperar, posar en valor i preservar una peça que és símbol de la història viva de Castelló”, ha assenyalat Clausell, qui ha posat de manifest el compromís de la Diputació de Castelló amb el patrimoni dels 135 municipis, assegurant que “el nostre desig és ajudar els ajuntaments i veïns a recuperar les seues peces”.
Patrimoni històric
“Des de l'equip de Govern Provincial estem compromesos amb el manteniment, la recuperació i la divulgació del patrimoni històric dels pobles, no sols per la seua importància cultural, sinó perquè eixa recuperació suposa millorar les oportunitats turístiques i de dinamització de la nostra terra”, ha ressaltat Alejandro Clausell.
Així, el diputat de Cultura ha convidat als castellonencs i visitants a acostar-se al Museu de Belles Arts de Castelló i conéixer esta peça excepcional per la seua raresa, procedent de l'antiga Casa Abadia d'Ares del Maestrat, que estarà exposada fins al 7 de gener de 2026 a la Sala I del Museu.
