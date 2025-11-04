La danza y el teatro inmersivo toman el Paranimf de la UJI

El Paranimf de la Universitat Jaume I se convertirá esta semana en el escenario vivo de Meme, antes todo era campo. Vol. II, una creación de Colectivo Nerval dirigida por David Orrico, en el marco de la XXXIII Mostra de Teatre Reclam.

La propuesta invita al público a sumergirse en una investigación escénica formal y site-specific inmersiva que transforma el vestíbulo del Paranimf en un esqueleto para la simbiosis con dramaturgias ecologistas en una propuesta híbrida de artes vivas.

'El último acto de fe' es una de las propuestas de danza que acoge el Paranimf esta semana. / Mediterráneo

La obra continúa así la exploración iniciada por el dispositivo escénico Antes todo era campo, que indaga en las posibilidades dramáticas de las plantas como interfaces vivas.

Más propuestas

La programación de esta semana se completa con un programa doble de danza, también como parte del Reclam, que comenzará con Honest, una propuesta de Kiko López en la que el protagonista se sumerge en la animación de un objeto y desencadena un desafío interno que explora la belleza intrínseca del ser humano. La historia es una oda a la autenticidad y al descubrimiento del lado más bello de cada individuo.

A continuación, la compañía de Laura Morales ofrecerá El último acto de fe, un espectáculo que toma como marco el último acto de fe general celebrado en España que tuvo lugar en Sevilla en 1781. La víctima fue María de los Dolores López, acusada de fingir revelaciones divinas y de mantener relaciones sexuales con sus sucesivos confesores. Fue denunciada por uno de los confesores, pero la mujer no se arrepintió de sus errores porque según ella «nada [de lo que había hecho] era pecado» y fue condenada a muerte. Se le aplicó el garrote y después el cadáver se lanzó a una gran hoguera.

Meme, antes todo era campo. Vol. II se ofrecerá este miércoles 5 de noviembre a las 19.30 horas, mientras que el viernes a las 19.00 se representará Honest, y acto seguido El último acto de fe.