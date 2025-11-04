Programación
La danza y el teatro inmersivo toman el Paranimf de la UJI
Nuevas propuestas artísticas en el marco de la 33 Mostra Reclam
El Paranimf de la Universitat Jaume I se convertirá esta semana en el escenario vivo de Meme, antes todo era campo. Vol. II, una creación de Colectivo Nerval dirigida por David Orrico, en el marco de la XXXIII Mostra de Teatre Reclam.
La propuesta invita al público a sumergirse en una investigación escénica formal y site-specific inmersiva que transforma el vestíbulo del Paranimf en un esqueleto para la simbiosis con dramaturgias ecologistas en una propuesta híbrida de artes vivas.
La obra continúa así la exploración iniciada por el dispositivo escénico Antes todo era campo, que indaga en las posibilidades dramáticas de las plantas como interfaces vivas.
Más propuestas
La programación de esta semana se completa con un programa doble de danza, también como parte del Reclam, que comenzará con Honest, una propuesta de Kiko López en la que el protagonista se sumerge en la animación de un objeto y desencadena un desafío interno que explora la belleza intrínseca del ser humano. La historia es una oda a la autenticidad y al descubrimiento del lado más bello de cada individuo.
A continuación, la compañía de Laura Morales ofrecerá El último acto de fe, un espectáculo que toma como marco el último acto de fe general celebrado en España que tuvo lugar en Sevilla en 1781. La víctima fue María de los Dolores López, acusada de fingir revelaciones divinas y de mantener relaciones sexuales con sus sucesivos confesores. Fue denunciada por uno de los confesores, pero la mujer no se arrepintió de sus errores porque según ella «nada [de lo que había hecho] era pecado» y fue condenada a muerte. Se le aplicó el garrote y después el cadáver se lanzó a una gran hoguera.
Meme, antes todo era campo. Vol. II se ofrecerá este miércoles 5 de noviembre a las 19.30 horas, mientras que el viernes a las 19.00 se representará Honest, y acto seguido El último acto de fe.
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Cinco personas heridas en un accidente entre un coche y el TRAM
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
- Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas