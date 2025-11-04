Exposició
La Diputació mostra l'obra més recent de la pintora Ana Vernia
El ECO Les Aules acull la retrospectiva 'La aventura del rostro' de l'artista de Borriana
L'Espai Cultural Obert – ECO Les Aules de la Diputació de Castelló obri les seues portes a l'exposició La aventura del rostro, de la pintora borrianenca Ana Vernia. Es tracta d'una mostra dels cinc últims anys del seu treball, corresponents a una etapa centrada en els rostres en general com a substrat d'investigació plàstica i en el retrat en particular.
El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, que ha participat este dimarts en la inauguració de la mostra, ha enaltit el treball que hi ha darrere de cada una de les peces exposades i ha assenyalat: “Esta exposició és un exemple magnífic del talent que florix en la nostra terra”.
Durant els últims cinc anys, la pintora de Burriana ha desenvolupat una línia de treball pictòric en la qual el rostre s'ha convertit en protagonista. Després d'un període en el qual es va acostar cada vegada més a la naturalesa, recuperant l'oli i explorant escenes figuratives, l'artista va descobrir que la seua atenció se centrava en els rostres.
Precisament, d'eixa mirada en els rostres naix La aventura del rostro. Un projecte que, tal com ha explicat Ana Vernia, reinterpreta el retrat contemporani des d'una perspectiva fragmentada. Així, cada treball intenta narrar, mitjançant metàfores visuals, les històries que s'amaguen darrere de cada persona. “El rostre es presenta no sols com a identitat, sinó com a paisatge, com a territori emocional. Com una excusa per a contar històries”, ha indicat el diputat provincial.
Cada rostre un relat
La pintora burrianense ha aconseguit convertir “cada rostre en un relat, en una emoció compartida”, ha assegurat Clausell, qui ha continuat dient: “L'obra de Vernia ens recorda que l'art és una forma poderosa de contar històries”.
Darrere de cada pinzellada hi ha un relat, un sentiment i una mirada única. En este sentit, el diputat responsable de l'àrea de Cultura ha destacat que “esta exposició forma part de l'aposta de la Diputació per posar en valor i ajudar a visibilitzar el treball dels artistes castellonencs”.
“Des del Govern Provincial recolzem als artistes que, amb el seu treball, enriquixen la nostra vida cultural, i animem a la ciutadania a visitar la mostra”, ha expressat Clausell.
L'exposició La aventura del rostro pot visitar-se fins al 13 de desembre en l'Espai Cultural Obert – ECO Les Aules, que romandrà obert al públic de dilluns a dissabte en horari de matí de 10.00 a 14.00 hores i de vesprada de 17.00 a 21.00 hores.
