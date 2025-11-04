Fernando Bovaira recibe la Palmera de Honor de la Mostra de València

El productor valldeuxense Fernando Bovaira protagonizó uno de los momentos estelares de la última edición de la Mostra de València al recibir la Palmera de Honor gracias a una trayectoria que le ha convertido en figura imprescindible de la producción española contemporánea.

El premio le fue entregado por el cineasta Alejandro Amenábar, con quien Bovaira ha construido buena parte de su carrera. Amenábar le presentó como «un maravilloso defensor de la voz de los autores. Forma parte de ese grupo en peligro de extinción de productores al que pertenecen Emiliano Piedra y Elías Querejeta. Son auténticos leones ante el abismo de la incertidumbre audiovisual. Ha defendido a muerte mis dos últimos proyectos, que estoy seguro de que no se habrían hecho sin su cabezonería».

Fernando Bovaira posa a su llegada para participar en la Mostra de València. / Mediterráneo

Bovaira, emocionado, se mostró agradecido y recordó: «El oficio de productor está lleno de sinsabores y zozobra. Tener compañeros de viaje como Alejandro con esta calidad humana lo hace todo más llevadero». Y recordó que en los últimos tiempos ha tratado de acercar su trabajo a la tierra valenciana, como La buena letra, adaptación de Rafael Chirbes, El cautivo y su próxima película, que ya se rueda en València.

El audiovisual valenciano

Al respecto, el productor calificó de "muy debilitado" el estado del sector audiovisual valenciano, al considerar que falta dinero y técnicos y el apoyo público es insuficiente, al tiempo que falta una identificación del público valenciano con las historias valencianas.

Así se manifestó Bovaira en un encuentro que mantuvo con el público en la Filmoteca de València el pasado sábado. Allí también afirmó que el cine español está resistiendo mejor que el estadounidense la crisis de espectadores, de la que solo se salva Francia gracias a una política con el cine "muy proteccionista".

Presente y futuro del cine

Incidió así, en que en España está en auge la comedia familiar, un territorio más seguro porque garantiza un público amplio. "El dinero siempre es conservador y va hacia la seguridad", explicó, al tiempo que comparó la irrupción de las plataformas digitales con los cambios en la restauración. "He visto los platos preparados en los supermercados y las entregas a domicilio, si los restaurantes no ofrecen una experiencia especial o única, desaparecen porque la gente prefiere quedarse en casa, eso es lo que falta a nuestro cine".

Bovaira subrayó además la incorporación de mujeres a la dirección cinematográfica de los últimos años, destacando la labor de creadoras como Carla Simón, Pilar Palomero o Alauda Ruiz de Azúa, y señaló como el principal desafío del cine español la necesidad de conectar con el público joven".

Por último, hizo un llamamiento a la responsabilidad institucional y al consenso político con un pacto entre partidos para garantizar la continuidad del apoyo al cine, y que las corporaciones se comprometan con la distribución y la producción.