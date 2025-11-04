Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concert

'Sérénade' porta a Vila-real la màgia de Falla, Ravel i Debussy

El violoncel·lista local Alfons Rochera i el guitarrista Darío González presenten el seu primer treball discogràfic conjunt

La regidora Anna Vicens va presentar el concert amb els dos músics protagonistes.

Ramón Pérez

Vila-real

El violoncel·lista vila-realenc Alfons Rochera i el guitarrista Darío González, de Calp, presentaran a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real, el seu primer treball discogràfic conjunt, Sérénade, un projecte que homenatja la connexió artística i humana entre tres grans mestres de la música: Manuel de Falla, Maurice Ravel i Claude Debussy. Així, els músics han arranjat per a violoncel i guitarra algunes de les obres orquestrals més emblemàtiques dels tres compositors, oferint-ne una lectura íntima i actual.

Acompanyats per la regidora Anna Vicens, els músics han explicat que Sérénade s’inspira en la relació d’amistat i admiració mútua entre Falla, Ravel i Debussy, documentada en cartes i postals que van intercanviar al llarg dels anys. Una d’elles, enviada per Falla a Debussy el 1909, incloïa la imatge de la Porta del Vi de l’Alhambra de Granada, que inspiraria el famós preludi La Porte du Vin.

El títol del disc, Sérénade, evoca, ha indicat Rochera, “la intimitat, la delicadesa i la bellesa d’un moment musical dedicat a l’expressió de sentiments profunds”. El repertori inclou peces com L’Alborada del gracioso (Ravel); La Puerta del Vino, La Sérénade Interrompue, Soirée dans Grenade i Claro de Luna (Debussy), o Noche en los jardines de España i Danza ritual del fuego (Falla).

'Tirant'

El projecte inclou també l’estrena de Tirant, una obra del compositor valencià Daniel Guerola, inspirada en l’univers sonor de Falla, Ravel i Debussy. Guerola, nominat als Latin Grammy per la seua obra Fantasía Suite, aporta una visió contemporània i innovadora a aquest diàleg musical entre èpoques.

Rochera i González han agraït el patrocini del disc per l’Ajuntament així com els professionals implicats en l’edició i publicació d’un treball enregistrat als Full Up Studios de Foios, amb la producció de Jorge Pérez i la masterització a càrrec de MoMaMusic Studio (Riba-roja). El disseny gràfic és obra de José Pascual Arnal, i han participat com a assessors musicals Pablo Marqués i Vicent Mut Abellán.

El recital tindrà lloc aquest divendres, 7 de novembre a les 22.00 hores. Un concert per submergir-se en un viatge sonor que travessa èpoques, estils i emocions, en el qual el violoncel i la guitarra dialoguen des del barroc fins a l’electricitat contemporània. “Per a nosaltres”, han destacat Rochera i González, “Sérénade és una invitació a escoltar amb calma i a deixar-se portar per la bellesa d’allò que uneix les persones: la música”.

Trajectòria

Per part seua, Vicens ha destacat que es tracta “d’una jornada molt especial per a la música de Vila-real ja que presentem el primer projecte discogràfic de dos joves talents”. La regidora ha repassat les trajèctories d’ambdós artistes. Alfons Rochera ha actuat com a solista i músic de cambra en escenaris d’Europa, Amèrica i Àsia, col·laborant amb formacions com l’Orquestra i Cor Nacional d’Espanya, la Gulf Port Orchestra de Mississipí o la Filharmònica de Praga mentre que Darío González combina la seua activitat docent amb una carrera concertística que l’ha dut a diferents escenaris de l’estat espanyol. El seu talent va ser reconegut amb el Primer Premi a la IV Edició del Concurs d’Interpretació del Conservatori de Xàbia.

