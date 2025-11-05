50.000 libros de ocasión al alcance de los castellonenses

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, María España, ha visitado la 44ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que abrió sus puertas el pasado viernes en la Plaza Borrull. Un evento organizado por el Gremio de Librerías de Lance de la Comunidad Valenciana y Ayuntamiento de Castellón, con la colaboración de la Generalitat valenciana.

Desde el 31 de octubre y hasta el 23 de noviembre, los amantes de la literatura podrán disfrutar de una oferta de más de 50.000 ejemplares. Los lectores castellonenses tendrán a su alcance verdaderos tesoros literarios como primeras ediciones, cómics, revistas y folletos, además de postales, grabados o carteles de época. Un total de nueve librerías participan en la presente edición (Herreros 24, de Castellón; Torres de Valencia, Russafa, El Asilo del Libro, La Guarida de las Maravillas, Al Tossal, Querubín, Quique, Prim y Hamburgo).

Nueva ubicación

La presente edición de la Feria del Libro Antiguo pasará a la historia por estrenar nueva ubicación, tras décadas de presencia en la plaza Santa Clara. Al igual que sucede con su hermana literaria, la Fira del Llibre, las obras de reforma del Mercado Central motivan su traslado a un nuevo emplazamiento. Las primeras valoraciones de los libreros a este cambio han sido “muy positivas”.

Así lo ha anunciado María España, tras reunirse con los coordinadores de la feria y comprobar el éxito de participación. “Estamos ante un evento muy querido por los lectores y por eso hemos querido minimizar el impacto que supone su traslado. No ha sido fácil, por la duración de la feria y los numerosos eventos con los que coincide, pero creo que hemos dado con una solución excelente. Estamos en una plaza con mucha afluencia de público, rodeada de terrazas”.