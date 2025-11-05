Literatura
50.000 libros de ocasión al alcance de los castellonenses
La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de la capital de la Plana estrena emplazamiento
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, María España, ha visitado la 44ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que abrió sus puertas el pasado viernes en la Plaza Borrull. Un evento organizado por el Gremio de Librerías de Lance de la Comunidad Valenciana y Ayuntamiento de Castellón, con la colaboración de la Generalitat valenciana.
Desde el 31 de octubre y hasta el 23 de noviembre, los amantes de la literatura podrán disfrutar de una oferta de más de 50.000 ejemplares. Los lectores castellonenses tendrán a su alcance verdaderos tesoros literarios como primeras ediciones, cómics, revistas y folletos, además de postales, grabados o carteles de época. Un total de nueve librerías participan en la presente edición (Herreros 24, de Castellón; Torres de Valencia, Russafa, El Asilo del Libro, La Guarida de las Maravillas, Al Tossal, Querubín, Quique, Prim y Hamburgo).
Nueva ubicación
La presente edición de la Feria del Libro Antiguo pasará a la historia por estrenar nueva ubicación, tras décadas de presencia en la plaza Santa Clara. Al igual que sucede con su hermana literaria, la Fira del Llibre, las obras de reforma del Mercado Central motivan su traslado a un nuevo emplazamiento. Las primeras valoraciones de los libreros a este cambio han sido “muy positivas”.
Así lo ha anunciado María España, tras reunirse con los coordinadores de la feria y comprobar el éxito de participación. “Estamos ante un evento muy querido por los lectores y por eso hemos querido minimizar el impacto que supone su traslado. No ha sido fácil, por la duración de la feria y los numerosos eventos con los que coincide, pero creo que hemos dado con una solución excelente. Estamos en una plaza con mucha afluencia de público, rodeada de terrazas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Cinco personas heridas en un accidente entre un coche y el TRAM
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Capicúa
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel