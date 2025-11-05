Llibreries Fest 2025 trae a Martí Domínguez a Castelló con una historia que conmueve y sacude

La librería Argot acoge este jueves 6 de noviembre, a las 18.30 horas, una de las citas destacadas del Llibreries Fest 2025. El escritor, biólogo y catedrático Martí Domínguez presenta su nueva novela, acompañado por Mònica Mira, periodista de Mediterráneo, escritora y presidenta de la Asociación Provincial de Escritores de Castellón.

Las portadas del último libro de Martí Domínguez en su versión en castellano y valenciano. / MEDITERRÁNEO

Una novela sobre la memoria y la barbarie

En Ingrata patria mía (Destino) / Ingrata pàtria (Proa) , Domínguez narra las últimas tres horas de vida de un médico y rector republicano valenciano condenado a muerte por el franquismo. Un relato íntimo lleno de dudas, lealtades rotas y dignidad frente al terror, que reafirma al autor —Premio Josep Pla y Òmnium— como maestro de la novela histórica.

Llibreries Fest 2025: cultura de proximidad

Del 6 al 11 de noviembre, 41 librerías valencianas celebran el festival con más de 40 actividades gratuitas: presentaciones, contacontes, talleres y encuentros con autores. El objetivo: defender las librerías como espacios culturales vivos, fomentar la lectura y atraer nuevos públicos.