Literatura
Llibreries Fest 2025 trae a Martí Domínguez a Castelló con una historia que conmueve y sacude
El autor presenta su nueva novela 'Ingrata patria mía' este 6 de noviembre en la librería Argot acompañado por Mònica Mira
La librería Argot acoge este jueves 6 de noviembre, a las 18.30 horas, una de las citas destacadas del Llibreries Fest 2025. El escritor, biólogo y catedrático Martí Domínguez presenta su nueva novela, acompañado por Mònica Mira, periodista de Mediterráneo, escritora y presidenta de la Asociación Provincial de Escritores de Castellón.
Una novela sobre la memoria y la barbarie
En Ingrata patria mía (Destino) / Ingrata pàtria (Proa) , Domínguez narra las últimas tres horas de vida de un médico y rector republicano valenciano condenado a muerte por el franquismo. Un relato íntimo lleno de dudas, lealtades rotas y dignidad frente al terror, que reafirma al autor —Premio Josep Pla y Òmnium— como maestro de la novela histórica.
Llibreries Fest 2025: cultura de proximidad
Del 6 al 11 de noviembre, 41 librerías valencianas celebran el festival con más de 40 actividades gratuitas: presentaciones, contacontes, talleres y encuentros con autores. El objetivo: defender las librerías como espacios culturales vivos, fomentar la lectura y atraer nuevos públicos.
Cuándo y dónde
- 📅 Jueves, 6 de noviembre
- 📍 Llibreria Argot (Castelló)
- 🎟 Entrada libre hasta completar aforo
