¿Qué une a molinos, cuevas y poetas premiados en una comarca de Castellón?

En la comarca del Alto Palancia hay un viento que mueve preguntas. ¿Es posible una energía limpia sin herida? ¿Puede la poesía medir el temblor del progreso? Con esa inquietud nace Renovablebestia, lema de la tercera edición del Alto Palancia Lit Fest, que recorre hasta el 9 de noviembre pueblos como Geldo, Segorbe, Aín o Mas de Noguera. No se trata de exhibir autores, sino de abrir grietas: entre lo verde y lo bestial, entre la belleza y la sobreexplotación.

Poesía como resistencia

Lejos de los focos urbanos, el festival apuesta por una literatura que vuelve al suelo. Voces como Miriam Reyes, reciente Premio Nacional de Poesía 2025, Francisco Ferrer Lerín (toda una leyenda literaria), Gabi Martínez o Luis Melgarejo no vienen a adornar el paisaje, sino a interpelarlo. Reyes trae un verso que desarma y Ferrer Lerín, con su ironía animal, dialogará con David Trashumante (alma mater de este certamen) sobre la bestia interior de la lengua. En sus lecturas no hay consuelo, sino sospecha.

El territorio como herida

El pasado 31 de octubre dio inicio esta cita con la danza de Paloma Hurtado, dando paso los días siguientes a la presentación de los poetas participantes en la residencia ecopoética, una performance de Sara Martín, diferentes presentaciones y actividades en centros educativos, así como la inauguración de dos exposiciones —Todo está conectado, de Marco Ranieri, y Animales invivibles, de Joana Santamans—. Pero aún hay más, mucho más.

De hecho, a partir de este jueves, 6 de noviembre, en el Palacio de los Duques de Medinaceli de Geldo, se escucharán con-versaciones sobre naturaleza y ficción, recitales donde la voz tiembla como un tendido eléctrico, jam sessions que devuelven la oralidad a sus raíces. La poesía de Reyes, la lucidez de Melgarejo, la mirada de Martínez a la liternatura y la fuerza híbrida de Bewis de la Rosa muestran que lo rural no es postal, sino conflicto.

Caminar, escuchar, arder

El festival no se encierra. Propone paseos por el arte urbano de Geldo, rutas hacia cuevas, recitales en montaña, comidas comunales. La noche del día 7, el bar Balú vibrará con la Poetry Jam de La Consentida, donde jóvenes poetas probrarán su voz frente al rumor de lo real. El 8 de noviembre, la conversación con David Enrique Cebrián (No a la Mat) atravesará la programación como una línea de alta tensión: se hablará de macroparques eólicos, montes heridos y habitantes que no quieren convertirse en decorado.

Los paseos por la ribera del Alto Palancia son una de las propuestas del festival. / Alto Palancia Lit Fest

Una bestia necesaria

El domingo 9, en Mas de Noguera, una ruta hacia la Cueva Cerdaña y el recital de Gustavo Giménez funcionarán como despedida. No hay escenario, solo piedra, aliento y silencio. Después, pan, vino y palabras sin micrófono. Tal vez ahí reside el sentido: en comprender que la literatura no es refugio, sino forma de habitar el mundo. Renovablebestia no domestica la naturaleza ni embellece el daño: lo muestra, lo interroga y recuerda que somos parte de esa bestia que devora y de ese bosque que resiste.